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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Я сейчас нахожусь на свободе, потому что за меня боролись, – бывшая пленная

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Глобальная акция поддержки пленных в Украине стартует уже завтра
Глобальная акция поддержки пленных в Украине стартует уже завтра / Фото из соцсетей

Заложники в подвалах на оккупированной территории часто думают, что Украина забывает о своих. Мы должны показать, что каждый пленник важен для своей страны, отмечает Мария Варфоломеева, которая провела в плену боевиков на оккупированной территории 419 дней и вышла оттуда в результате обмена.

Об этом она заявила на пресс-конференции в "Укринформе".

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"Надо не прекращать борьбу и не думать опускать руки! Просто продолжаем дальше показывать значимость судьбы каждого пленного", – призывает Варфоломеева.

В плену ощущение, что тебя забыли – худшее, делится воспоминаниями бывший пленный Егор Воробьев. Отмечает, что вспоминать надо не только пленных в России, но и пленников на оккупированных территориях.

Они оторваны от мира: находятся полностью в бесправном положении, страдают от рук террористов. Многие в плену достаточно долгий срок. Например, Глондар и Кореньков там более трех лет. Надо говорить, напоминать и не забывать о них,
– отметил Воробьев.

Абсолютно недопустимой ситуацию вокруг пленных считает и руководитель "Украинской ассоциации пленных" Анатолий Поляков. По его мнению, сейчас критически мало уделяется усилий, чтобы освободить украинских пленников.

"Если мы оставим в том аду наших людей, которые защищали каждого из нас, чтобы мы здесь были свободными и в безопасности, то это будет измена, которая полностью аннулирует все наши усилия", – говорит Поляков.

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Они призывают действовать и организуют глобальную акцию в поддержку пленных, которая пройдет с 7 по 14 июля в городах Украины.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украинцы в плену РФ Обмен пленными
Источник: 24 канал
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