"Я щас им бошки отобью": скандал на заседании комитета Рады из-за цен на лекарства

Во время заседания Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования 27 ноября случилась внештатная ситуация: бывший советник главы Минздрава Зоряны Скалецкой Александр Чумак в грубой форме якобы дал команду "валить" законопроект о снижении цен на лекарства в Украине.

Об этом рассказала в фейсбуке депутат от "Голоса" и член Комитета Рады по вопросам здравоохранения Ольга Стефанишина. Она же опубликовала видеодоказательство в подтверждение своих слов.

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"Давайте начинайте, потому что я щас им бошки отобью", – так говорит Александр Чумак (бывший советник министра здравоохранения Зоряны Скалецкой) на видео. Случилось это, по словам депутата "Голоса", во время заседания Комитета, когда Стефанишина представила законопроект 2089 о снижении цен на лекарства в Украине.

Депутат пишет, что не понимает, что делает Чумак ("представитель фармацевтических компаний") на заседании комитета, и почему он "указывает, что нужно делать с авторами законопроекта".

Стефанишина убеждена, что в такой способ Чумак "давал команду дистрибьюторам и фармпроизводителям "валить" наш законопроект".

Я точно понимаю, на какой мозоль наступили мы с Сашей (Александра Устинова, соавтор проекта закона – 24 канал) тем, кто хочет оставить цены на лекарства сверхвысокими в Украине,

– отметила Стефанишина.

Депутат предположила, что члены Комитета "боятся, что им бошки поотрывают за реальные изменения на благо пациентов", и добавила, что лично она – не боится.

"Изменения в такой чувствительной сфере, как здравоохранение – это всегда трудно. Но это нужно миллионам украинцев, которые сегодня втридорога переплачивают за лекарства в наших аптеках", – подытожила Стефанишина.

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Что не так с ценами на лекарства в Украине

Общепринятая мировая практика формирования цен на лекарства – это так называемое референтное (сравнительное) ценообразование. Его суть такова: все лекарственные средства, которые ввозят в страну, сравнивают с аналогами соседних стран. В Украине должны были бы сравнивать цены импортных лекарств с ценами таких же лекарств в, например, Молдове, Болгарии и Польше.

► Таким образом избегают искусственного завышения цен на медикаменты со стороны поставщиков (сейчас в Украине такого предохранителя нет).

Сейчас в Украине референтное ценообразование есть, но только относительно препаратов в рамках национального списка лекарств программы реимбурсации (возмещение стоимости лекарств из бюджета по программе "Доступные лекарства"). Специалисты считают, что механизм следует расширить и применить ко всем импортируемым лекарствам.

► Бывшая исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун также объясняла, почему в украинских аптеках – заоблачные цены на лекарства.

Главной причиной Супрун назвала несовершенное патентное законодательство. То есть, лекарства дорогие не потому, что дорогое их производство, а потому, что дорогое разрешение на их производство (патент). Супрун объяснила, что стоимость препаратов не только искусственно удерживают поставщики и крупные сети аптек – также в этом виноваты недобросовестные производители лекарств.

► Говорится о том, что после окончания срока действия патента некоторые производители слегка (формально) меняют рецептуру препаратов и подают их как новые.

В мире же система работает иначе: когда действие патента истекает, это лекарственное средство (на основе главного действующего вещества) получают право изготавливать другие производители. Такие лекарства называются "генерики" или "дженерики", и они в разы дешевле оригинала при идентичной эффективности.