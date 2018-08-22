Я шокирована, – актриса Азия Ардженто прокомментировала обвинения в домогательствах

Голливудская актриса Азия Ардженто, которая одна из первых заявила о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна, попала в секс-скандал. Звезда решила прокомментировать обвинения.

Ранее Джимми Беннет обвинил актрису в домогательствах, когда ему было 17 лет. Азия Ардженто впервые встретилась с молодым актером в 2004 году во время съемок "Цыплята", а в 2013 году, по словам мужчины, знаменитость сексуально добивалась его. На то время парню было 17 лет. Впоследствии Беннету выплатили компенсацию в размере 380 тысяч долларов.

Читайте также: Не изнасилование, а любовь: Харви Вайнштейн предоставит доказательства суду своей невиновности

Такие острые обвинения изрядно порадовали адвоката Харви Вайнштейна, который уже успел прокомментировать новость.

"Нам открыли глаза на невероятный уровень лицемерия, продемонстрированный Азией Ардженто – одной из самых ярых активисток, которые жаждали уничтожить Харви Вайнштейна. Она была в авангарде обвинителей Вайнштейна, хотя ее собственные отношения с ним были отношениями двух взрослых людей, которые продолжались более четырех лет", – заявил адвокат Бен Браффман изданию The Hollywood Reporter.

Сама же Азия Ардженто объяснила, что это выдумка. Актриса рассказала журналистам The Guardian, что никогда не вступала в интимные отношения с несовершеннолетним Джимми Беннетом, а деньги ему дал покойный партнер Азии – Энтони Бурден, который пытался избежать разглашения фейка.

Я глубоко шокирована и раненая прочитанными новостями, которые являются абсолютной фальшивкой. У меня никогда не было никаких сексуальных отношений с Беннеттом,

– призналась Азия Ардженто.

Актриса добавила, что резонансное заявление Джимми Беннета появилась после того, как она подала в суд на Харви Вайнштейна. Азия Ардженто намекнула, что дело сфабриковано, а сам актер работает на скандального продюсера.

"После моего разоблачения в деле Вайнштейна Беннетт, который тогда подвергался серьезным экономическим проблемам и ранее подавал судебные иски против собственной семьи, требуя от них миллионов, неожиданно попросил у меня денег", – добавила она.

Напомним, в конце 2017 года Азия Ардженто одной из первых рассказала о сексуальных домогательствах кинопродюсера Харви Вайнштейна. По словам актрисы, в 1997 году он принуждал ее к сексу в гостинице во Франции. Впоследствии она стала одной из активисток движения #MeToo, с которого началась масштабная кампания против притязаний.