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      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ АЛЕКСАНДР УСИК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Я сомневаюсь, что это месть Кремля, – эксперт об аресте Пашинского

      Актуальное интервью 200 Читати новину українською

      Об аресте Сергея Пашинского, формуле Штайнмайера и кандидатах в мэры Киева – в эфире 24 канала рассказал эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк.

      Почему новая власть взялась за Пашинского

      – Я хочу прежде всего исключить все внешние аспекты. Я глубоко сомневаюсь, что это может быть заказ или месть из Кремля. Это абсолютно дело Украины. Очевидно, что Пашинский – не последний человек в прежней власти, то есть он является одним из топовых чиновников. И это его поведение с оружием ао отношению к другому гражданину Украины нуждается в правовой и качественной оценке.

      К слову: Суд взял под стражу экс-нардепа Пашинского

      – Я думаю, что защита Пашинского выбрал больше такую ​​политическую составляющую защиты, то есть они будут говорить об определенных политических преследованиях, давление и мести. В конце концов в Украине не привыкать к таким историям, потому что когда меняется власть, то новая хочет свести с кем-то счеты за определенные политические игры еще в прошлом.

      Почему Сергея Пашинского арестовали?
      В конце 2016 года между Сергеем Пашинским и Вячеславом Химикусом, который уже несколько раз привлекался за так называемую "хулиганку", произошла ссора. Во время нее Пашинского ударили бутылкой по голове, а он в свою очередь прострелил Химикусу ногу с первого выстрела.

      Сергей Пашинский доказывал, что стрелял в целях самозащиты и защиты своей жены. В июле 2017 года Генеральная прокуратура дело закрыла – мол, у обоих участников инцидента нет состава преступления. Впрочем, 4 октября 2019 года за дело взялось ГБР и Пашинский снова получил подозрение в преступлении трехлетней давности. Суд избрал меру пресечения экс-нардепу в виде содержания под стражей без права внесения залога. Он пробудет за решеткой до 4 декабря.

      – Пашинский – это довольно неоднозначная личность. Он был главой Комитета национальной безопасности. Очевидно, оборонка была на нем завязана. И, я думаю, он многим перешел дорогу.

      пашинський
      Сергей Пашинский / Фото 24 канала

      Почему Пашинского судят не за коррупционные схемы

      – За коррупционную составляющую не так просто судить. У нас есть уже такой опыт. Всегда это заканчивается залогом, человек выходит на свободу и мы постепенно забываем об этом деле, так как меняется поток информации, а поток коррупционеров может увеличиваться. И поэтому эта история тоже могла "спуститься на тормозах". Взялись за это дело, поэтому оно позволяет взять его под стражу.

      – Я не разделяю такого мнения, что Пашинский один из крупнейших врагов России. Это уже слишком ка-то наигранно, что он большой враг. Я исключаю, что это месть Кремля. Очевидно, что Пашинский сыграл и позитивную роль в обороне нашей страны, но закон один для всех.

      Формула Штайнмайера и арест Пашинского: есть ли связь

      – Это (арест Пашинского – 24 канал) может быть определенным элементом отвлечения внимания. Это может быть переключением внимания на предыдущих, потому что у нас в Украине людям нравится, когда сажают бывших коррупционеров за решетку. Так было с Юлией Тимошенко и другими бывшими топ-чиновниками. Но все это потом заканчивается тем, что власть меняется и снова возвращается на те же круги.

      Все новости о формуле Штайнмайера – ищите здесь

      – Очевидно, что формула Штайнмайера требует анализа и открытой коммуникации. Чтобы люди поняли, что это такое, чтобы снять большую политизированность об этом.

      Если говорить о реализации формулы, то, по моему мнению, она должна быть несколько изменена, потому что проведение выборов стоит на первом месте, а безопасность на втором, а должно быть наоборот.

      – Я убежден, что это должно быть главным аргументом президента Украины во время заседания нормандского формата.

      Что такое формула Штайнмайера?
      Это формула, предложенная бывшим министром иностранных дел Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, для восстановления мира на Донбассе. Ее Украина подписала 1 октября во Минске. Уже 7 октября в рамках договоренностей должно было начаться разведения войск на Донбассе. Однако, оно сорвалось из-за пророссийских боевиков, которые обстреляли украинские позиции.

      Зачем Украине встреча в нормандском формате

      – Нормандский формат нужен для того, чтобы зафиксировать пошаговый план реализации мира на Донбассе. Это то, что хочет Украина, что хотят Франция и Германия и то, что будто бы захочет Российская Федерация.

      – Россия хочет вымотать ситуацию, чтобы, прежде всего, не дать возможности реализовать этот план очень быстро. И очевидно, что Россия, оттягивая реализацию нормандского формата, преследует цель, чтобы выторговать как можно больше своих преференций.

      Но основная фишка в этом является то, что Россия хочет посадить официальный Киев за прямые переговоры с так называемыми "главарями" оккупированных территорий. И мы это видим из очень четких сообщений: если происходят обстрелы, то РФ говорит, что это не мы, это они, общайтесь с ними.

      – Вспомните ответ сепаратистов на то, что Украина подписала формулу Штайнмайера. У них была такая приблизительная реакция: "окей, наконец Украина стала на колени, границу мы не отдадим, войска не выведем и это шаг к тому, что мы объединимся с Россией". Россия будет давить до конца и ее основная стратегия – посадить Киев за официальный стол переговоров напрямую с "главарями" сепаратистских республик. Сложно ответить, пойдет ли на это украинская власть. Я думаю, что это было бы большой ошибкой.

      окуповані території
      Карта       оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      О будущем мэре Киева

      – От президента Зеленского есть несколько кандидатов в мэры Киева. Потому что пока среди них еще нет яркого лидера. Это будет уникальная кампания. В ней будет снова много эмоций и эпатажа. Мы увидим карнавал кандидатов, много цвета. Это будет батл видеороликов, батл креатива в соцсетях. Батл вообще на улицах Киева, думаю.

      Во время этой кампании все будут работать на то, чтобы победить Кличко. Потому что пока он топовый кандидат. Хотя и к нему есть вопросы, особенно по Шулявскому мосту.

      – Вопрос стихийной застройки в Киеве тоже не решен. Очевидно, все эти истории будут поднимать, чтобы снизить его рейтинг.

      Справка! В рейтинге кандидатов в мэры Киева, проведенной социологической группой "Рейтинг" в сентябре, в первом туре является топ-3 – Виталий Кличко, Сергей Притула и Александр Ткаченко.

      Когда состоятся выборы мэра Киеве?
      3 октября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о Киеве. Он предусматривает разделение должностей мэра Киева и председателя КГГА, восстановление райсоветов и создания Киевского магистрата. Такие изменения дают все основания для проведения досрочных выборов.

      Сначала появилась информация, что выборы могут состояться 8 декабря 2019. Однако, по словам первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, выборы мэра столицы состоятся вместе с местными выборами по всей Украине весной 2020 года. Учитывая то, что закон о столице принят только в первом чтении.

      Больше – смотрите в программе.

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Сергей Пашинский Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Формула Штайнмайера Нормандский формат Новости Киева Судьи
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