Я соскучился за российской публикой: солист Бумбокса рассказал о российских слушателях
Андрей Хлывнюк, солист украинской группы Бумбокс, рассказал, что скучает по своим поклонниками в России, и стал заложником собственной совести.
Фронтмен популярного украинского коллектива "Бумбокс" Андрей Хлывнюк признался, что скучает по своим российским слушателям. Об этом он рассказал в интервью Styler РБК.
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Андрей Хлывнюк
"Я очень соскучился по своей русской публике. Очень соскучился, до зуда в костях Я так соскучился по своим людям там!", – отметил он.
"И мне так обидно, что между нашими странами идет война. Мне жаль, что я фактически стал заложником своей же совести, заложником кровавых действий узурпаторов власти в России. Так случилось, но я очень скучаю по тем, кого я там знал и кого очень люблю сейчас", –подчеркнул Хлывнюк.
Напомним, Андрей Хлывнюк отказался от российской аудитории и не считает это геройством.
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