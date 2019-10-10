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      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      "Я уже все – и полицейский, и прокурор": эмоциональная реакция президента на претензии

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      Во время пресс-марафона на фудкорте общения президента с журналистами перебили обычные посетители, в частности жительница Днепра. Она попросила, чтобы глава государства вмешался в ее проблему.

      На реплику еще одного посетителя корта Зеленский перед камерами выдал эмоциональный монолог.

      Смотрите: Пресс-марафон Зеленского: онлайн

      "Вы помните, я вам пакет передал?"– спросил один из посетителей.

      Да, я уже занимаюсь. Я уже главный полицейский, генеральный прокурор, глава СБУ, человек, который занимается миграцией, человек который занимается Филатовым, человек, которого должны были тогда назначить вместо Филатова мэром, я уже все. Шеремотом – занимаюсь,
      – отреагировал на упреки Владимир Зеленский.

      Подробнее: Пресс-марафон Зеленского прервала неизвестная женщина с криками про Филатова: видео

      Действительно, решение многих проблем в полномочия президента не входят. Однако многое из того, что президент обещал в своей предвыборной программе, также не относится к сфере деятельности главы государства.

      Повноваження президента
      Како      вы полномочия президента / инфографика 24 канала

      Отметим, что в Киеве продолжается пресс-конференция с Президентом Украины Владимиром Зеленским. На этой встрече с журналистами глава государства в течение всего дня будет отвечать на вопросы. Посмотреть пресмарафон онлайн – можно здесь.

      blog_ava
      Пресс-марафон Зеленского: онлайн
      сегодня
      2237
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Пресс-марафон Зеленского Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский
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