Я вам по-доброму завидую: Дмитрий Комаров мило поздравил школьников с 1 сентября из Бразилии

Популярный украинский телеведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров поздравил украинских школьников с началом учебного года.

Телеведущий передал привет из Бразилии и поздравил школьников с 1 сентября на своей странице в Instagram.

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Дмитрий Комаров порекомендовал детям наслаждаться школьным периодом.

Да, сейчас впереди сложный год, домашние задания, которые не хочется делать, контрольные, ранние подъемы в школу... Но в то же время атмосфера, в которой вы сейчас живете, общение и самое главное – компания, которая есть у каждого из вас, ваши одноклассники – это настоящее счастье. Во взрослой жизни не будет такой роскоши. Взрослая жизнь так сильно насыщена обязанностями в различных отраслях, что вернуть школьное состояние радости просто невозможно,

– заметил ведущий.

Дмитрий добавил, что в своем возрасте он хотел бы почувствовать себя 1 сентября 20 лет назад.

"Обещаю, вы будете вспоминать школу с благодарностью, как самое счастливое время, даже если сейчас кажется, что это не так. Я в свои 35 очень хотел бы хоть ненадолго почувствовать себя, как 1 сентября 20 лет назад. Но это невозможно. Поэтому я вам по-доброму завидую и желаю хорошего года!" – подчеркнул он.

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Кроме того, Дмитрий опубликовал фото, на котором он позирует со школьниками из джунглей Амазонки, которые только могут мечтать учиться так, как украинские дети.

"У них нет интернета и компьютеров. У них в школе нет даже электричества, не говоря уже о смартфонах и инстаграме. Они впервые увидели большой фотоаппарат и шокированы. Деток, которые так живут, на планете очень много", – рассказал Дмитрий Комаров.