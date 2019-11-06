Я вас всех на ноль умножу, – пьяный работник ГПУ угрожал полицейским в Киеве

В Киеве нетрезвый сотрудник Генеральной прокуратуры Украины Игорь Мукан устроил скандал полицейским, которые остановили его автомобиль в Киеве. Чиновник грубо обзывал и угрожал стражам порядка.

Полицейские решили остановить водителя Audi Q7 на чешских номерах за создание аварийной ситуации на дороге, сообщает телеграмм канал "Киев Оперативный".

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Он протянул 700 метров и наконец остановился на проспекте Победы, 52. Там одиозный чиновник и устроил скандал полицейским.

Из-за руля, шатаясь, вышел господин и начал рассказывать свои угрожающие "сказки". Через минуту этого никому не нужного монолога он все же произнес свою фамилию. Оказалось, что это одиозный господин Мукан Игорь Ярославович. Сказал, что он работник Генеральной прокуратуры Украины,

– говорится в сообщении.



Правоохранители остановили в Киеве нетрезвого работника ГПУ

Первый серьезный скандал с Муканом разгорелся после того, как он обругал, угрожал и унижал свою коллегу в ГПУ. После этого чиновника уволили, но он считал это несправедливым и подал кассационную жалобу о востановлении на работе.

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Теперь одиозный сотрудник Генпрокуратуры снова вляпался в скандал.

Щенки, я работник Генпрокуратуры. И вы сейчас меня сопровождать домой будете, а завтра я вас всех на ноль умножу,

– угрожал он полицейским.

Чиновник дважды пытался продуть драгер, но так и не сделал этого. В третий раз он отказался проходить алкотест, за что на него составили постановление по статье 130 КоАП – управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.



Работник ГПУ Мукан угрожал полицейским в Киеве

Накажут ли Мукан за такую выходку в Генпрокуратуре – пока неизвестно.