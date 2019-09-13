Я вел маленькую борьбу, о которой никто не знал, – Сенцов пришел на форум YES

В роли специального гостя на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) прибыл и освобожденный политзаключенный и украинский режиссер Олег Сенцов. Он рассказал личную историю, которая приключилась с ним в российской тюрьме.

Он подчеркнул, что в тюрьме все имеет свое значение и для каждой вещи найдется свое применение.

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Так еще в первый месяц своего плена Сенцов имел две тетради – с синей и с желтой обложками. А также металлическую банку из-под чая. Бывший пленник Кремля сказал, что обклеил двумя полосками эту банку и написал "Слава Украине".

Я поставил ее на видное место. Все пять лет, которые я путешествовал по тюрьмам РФ, она (банка, – 24 канал) была со мной. Это изрядно раздражало тюремщиков. Ее постоянно забирали у меня, отрывали флаг, пытались топтать... Было много возни из-за этой банки. Но это была моя маленькая борьба,

– отметил Сенцов.

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Также он добавил, что это, конечно, не бои Иловайск или Дебальцево. Он не был на войне, но собирался туда поехать.

Меня арестовали за два дня до того, как я хотел поехать на войну. Но я вел свою маленькую борьбу, о которой никто не знал и не слышал. За себя, свое достоинство, страну и за две полосы – желтую и синюю,

– подытожил украинский режиссер.



Сенцов посетил форум YES

Из российских тюрем Олег привез и свой нагрудный знак, который имеют все заключенные. На нем была красная полоска, которая означает склонность к побегу. Сенцов забрал на память свой значок и предложил ввести новую традицию.

В некоторых армиях мира есть правило: при гибели бойца его командир отрывает жетон для того, чтобы собрать отчет о погибших. Это печальная традиция. Я бы хотел завести другую. Мне бы очень хотелось, чтобы эта банка как можно быстрее наполнилась бирками тех, кто все еще находится в плену в России, на Донбассе и в Крыму,

– подытожил Сенцов.

"Господин президент, сделайте так, чтобы эта банка как можно скорее была полная", – обратился Сенцов к Владимиру Зеленскому. Президент в свою очередь заверил, что сделает все возможное, чтобы это произошло.

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