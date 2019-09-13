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      Я вел маленькую борьбу, о которой никто не знал, – Сенцов пришел на форум YES

      129 Читати новину українською
      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / 24 канал

      В роли специального гостя на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) прибыл и освобожденный политзаключенный и украинский режиссер Олег Сенцов. Он рассказал личную историю, которая приключилась с ним в российской тюрьме.

      Он подчеркнул, что в тюрьме все имеет свое значение и для каждой вещи найдется свое применение.

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      Так еще в первый месяц своего плена Сенцов имел две тетради – с синей и с желтой обложками. А также металлическую банку из-под чая. Бывший пленник Кремля сказал, что обклеил двумя полосками эту банку и написал "Слава Украине".

      Я поставил ее на видное место. Все пять лет, которые я путешествовал по тюрьмам РФ, она (банка, – 24 канал) была со мной. Это изрядно раздражало тюремщиков. Ее постоянно забирали у меня, отрывали флаг, пытались топтать... Было много возни из-за этой банки. Но это была моя маленькая борьба,
      – отметил Сенцов.

      Смотрите видео: Олег Сенцов показал вещи. оставшиеся после плена

      Также он добавил, что это, конечно, не бои Иловайск или Дебальцево. Он не был на войне, но собирался туда поехать.

      Меня арестовали за два дня до того, как я хотел поехать на войну. Но я вел свою маленькую борьбу, о которой никто не знал и не слышал. За себя, свое достоинство, страну и за две полосы – желтую и синюю,
      – подытожил украинский режиссер.


      Сенцов посетил форум YES

      Из российских тюрем Олег привез и свой нагрудный знак, который имеют все заключенные. На нем была красная полоска, которая означает склонность к побегу. Сенцов забрал на память свой значок и предложил ввести новую традицию.

      В некоторых армиях мира есть правило: при гибели бойца его командир отрывает жетон для того, чтобы собрать отчет о погибших. Это печальная традиция. Я бы хотел завести другую. Мне бы очень хотелось, чтобы эта банка как можно быстрее наполнилась бирками тех, кто все еще находится в плену в России, на Донбассе и в Крыму,
      – подытожил Сенцов.

      "Господин президент, сделайте так, чтобы эта банка как можно скорее была полная", – обратился Сенцов к Владимиру Зеленскому. Президент в свою очередь заверил, что сделает все возможное, чтобы это произошло.

      Смотрите видео: Сенцов призвал ввести новую традицию


      Сколько украинцев находятся в плену РФ / Инфографика 24 канала

      Что известно про форум YES-2019?16-ая ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) на тему "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе" будет проводиться с 12 по 14 сентября в Киеве. Более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран примут участие в конференции, организованной Ялтинской Европейской Стратегией (YES) в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука.

      7 сентября около 14:00 самолет с пленными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе". Моряков, которых Россия захватила в ноябре 2018 года, а также других пленников Кремля обменяли по схеме "35 на 35".

      Кроме моряков, на Родину вернулись Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Сизонович Алексей и Олег Сенцов. Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых открыты уголовные дела в Украине.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Форум YES 2019 Украинцы в плену РФ Обмен пленными Олег Сенцов
      Источник: 24 канал
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