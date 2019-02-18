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      "Я верю Путину": Трамп не поверил разведке ФБР о ракетах Северной Кореи

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      Дональд Трамп и Владимир Путин
      Дональд Трамп и Владимир Путин / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп не верит в доклад американской разведки о том, что у КНДР есть ракеты, способные достичь территории Америки. Трамп объяснил это тем, что Путин отрицает наличие таких ракет в Корее.

      Об этом в своем интервью изданию CBS заявил исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб.

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      По его словам, Трамп не верит докладе, потому что президент России Владимир Путин сказал ему, что в КНДР на самом деле нет таких ракет.

      Сотрудники разведки на брифинге заявили, что это не соответствует данным одного из отчетов разведки, на что президент ответил: "Мне все равно, я верю Путину",
      – отметил Маккейб.

      Руководитель ФБР добавил, что нежелание Трампа узнать истинное положение дел, с которыми он сталкивается каждый день, шокирует.

      В начале декабря 2018 ЗМИ сообщали, что Северная Корея укрепила основную ракетную базу дальнего действия, расположенную в горной местности страны, несмотря на обязательства по денуклеаризации полуострова.

      Какова ситуация с разоружением КНДР?Первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына по этому вопросу состоялась в Сингапуре 12 июня 2018. По ее итогам стороны приняли совместное заявление, в котором говорилось о готовности КНДР к полной денуклеаризации. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности. В конце июля на северокорейском полигоне Сохе начался снос производственного здания и демонтаж стенда для испытания ракетных двигателей. Кроме того, в мае КНДР демонтировала свой главный ядерный полигон "Пунгэри". Также в сентябре Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились, что КНДР демонтирует ракетный полигон "Тончханн" и допустит туда иностранных наблюдателей для контроля.

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      Теги: Новости политики
      Источник: 24 Канал
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