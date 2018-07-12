"Я верю в НАТО": Трамп подтвердил свою приверженность Альянсу и заявил об успешных переговорах

В последний день переговоров на саммите НАТО президент Трамп подтвердил свою приверженность Альянсу и заявил, что ему все же удалось выбить большие уступки от своих союзников по выплатам на оборону.

Об этом сообщает The New York Times.

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В Соединенных Штатов не было справедливого отношения, но сейчас оно есть. Я верю в НАТО,

– заверил глава Белого дома на пресс-конференции после того, как лидеры стран НАТО провели внеочередное заседание для рассмотрения его жалоб.

Во время заседания Трамп предостерег других лидеров НАТО, что если их страны "немедленно" не достигнут отметки в 2% от своего ВВП на оборону до января 2019 года, Соединенные Штаты "пойдут своим путем".

Официальные лица не поняли, были ли эти слова американского лидера угрозой вывести США из НАТО. Позже Reuters со ссылкой на два источника в НАТО проинформировало, что Трамп подобных угроз не озвучивал.

Вскоре настроения президента США, похоже, изменились. Как отмечает NYT, Трамп заявил, что союзники согласились на его требование относительно значительного увеличения военных расходов, но не предложили никакой конкретики. Альянс, по его словам, "очень объединен, очень сильный, у него нет проблем".

Кроме того, глава Белого дома подписал совместное заявление, которое в значительной степени подтвердило действующие обязательства НАТО, что, однако, противоречило некоторым заявлениям Трампа.

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Напомним, 11 июля глава Белого дома призвал лидеров Альянса удвоить расходы на оборону до 4% от ВВП.