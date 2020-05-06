Я вижу поддержку только для окружения Путина, – Фейгин о последствиях коронавируса в России

Власти России четко объяснили, что адресно людям помогать не будут. А все меры, объявленные Путиным по поддержке малого и среднего бизнеса – о налогообложении и возможности получения беспроцентных кредитов – оказались полной ложью.

Люди, которые попытались применить их, увидели, что все это – обман и профанация, рассказал 24 каналу российский адвокат Марк Фейгин.

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По его словам, для беспроцентных кредитов надо собрать тысячи справок, а время – это дорого.

"Эти деньги же должны пойти на выплату работникам, находящимся в вынужденном отпуске. Более того, из этих кредитов нужно уплатить налоги на заработную плату. То есть это обнуляет смысл получения этих беспроцентных кредитов", – пояснил адвокат.

Я пока вижу поддержку только окружению Путина – крупному бизнесу. Я имею в виду сырьевые, перерабатывающие компании и другие. Вот Дерипаска за 12 миллиардами обратился. Вот здесь уже очень охотно раздают деньги из Фонда национального благосостояния и Резервного фонда,

– отметил Фейгин.

Он добавил, что якобы детям в школах должны давать какие-то пайки или завтраки. "В целом ничего не понятно: начали их давать или нет, и никто ответить не может. В любом случае, даже если еду будут раздавать, то это очень поздно, у нас же с марта карантин продолжается", – подытожил российский адвокат.

Какова ситуация с COVID-19 в России• В России за последние сутки подтвердили 10 559 новых случаев COVID-19.

• Всего по состоянию на 6 мая коронавирусом в стране заразились 165 929 человек.

• За последние сутки в России 86 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

• Общее количество летальных случаев – 1 537.

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