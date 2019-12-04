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      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Я вижу скрытые договоренности между Коломойским и Ахметовым, – Несходовский

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      "Слуга народа" поддержала поправку, которая запрещает покупку электроэнергии из России. Норма отменяет предыдущую правку Андрея Геруса, которая позволяла покупку из РФ по двустороннему договору. Ее тогда принимали, поскольку в Украине был дефицит угля, который нужен для электростанций. Теперь же ситуация стабильна, поэтому и российское электричество нам больше не нужно.

      Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский отметил, что в Украине достаточно мощности, чтобы обеспечить страну собственной электроэнергией. В прямом эфире 24 канала он подчеркнул, что речь идет именно об электроэнергии от ТЭС, АЭС и альтернативной энергии.

      Интересно! Почему Украина торгует с Россией на энергетическом рынке и какие могут быть последствия

      Он отметил, что Украина должна разработать собственную стратегию экономической безопасности. Поскольку в этом вопросе насчет покупки или не покупки электроэнергии в России или Беларуси, мы должны определиться как действовать.

      В этой ситуации (говорится о драке между Ляшко и Герусом, – 24 канал) я вижу какие-то скрытые договоренности между Коломойским и Ахметовым. Они решили договориться о том, по какой цене Ахметов будет поставлять электроэнергию. Ахметов не будет пользоваться монопольным положением, а с другой стороны – возможность, если будут ограничены поставки от "ДТЭК", то можно будет поставлять ее из Беларуси,
      – заявил Несходовский.

      Также Илья добавил, что в самой Беларуси нет таких мощностей для того, чтобы производить электроэнергию, и она может компенсировать ее из РФ, а затем экспортировать в Украину.

      Что известно о законопроекте?

      • Целью закона является недопустить неконтролируемый рост цен на электроэнергию. В частности, тарифному регулятору позволят установить предельный размер цены на электричество на рынке "на сутки вперед" и внутреннесуточном рынке.
      • Кроме того, в законопроекте есть норма, согласно которой запрещается продажа и поставка электрической энергии, импортируемой из России по двусторонним договорам и на внутреннесуточном рынке. Тарифный регулятор имеет право аннулировать результаты торгов о закупке электроэнергии в России.
      • Во избежание чрезвычайной ситуации в украинской энергетической системе правительство имеет право отменить этот запрет, определив срок возобновления его действия.

      Интересно! С 1 июля в Украине запустили рынок электроэнергии. Вместе с ним начала меняться схема, по которой работала энергосистема. Еще тогда в комментарии 24 каналу эксперт Карел Хирман прогнозировал подорожание электроэнергии для бытовых пользователей. Больше – в материале 24 канала.


      За коммуналку украинцы платят меньше европейцев / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Инфографика Украина – Россия Рынок электроэнергии Тарифы на газ Электроэнергия Экспорт Цены Тарифы
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