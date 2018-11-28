"Я вообще не вижу оснований паниковать": как украинцы реагируют на введение военного положения

Руководители областей, в которых с 28 ноября действует военное положение, призывают сохранять спокойствие и не паниковать. Они акцентируют внимание граждан на критическом мышлении, адекватном подходе, а также призывают не реагировать на фейки и спокойно делать свои дела.

Черниговщина – в списке областей, где ввели военное положение. Сейчас в области ситуация контролируемая.

Читайте также: Почему военное положение в Украине ввели только сейчас: объяснение Порошенко

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заверил, что о мобилизации не объявили, а город работает в штатном режиме. Также в мэрии убеждают, что обострение не прогнозируется. Но военные объекты области перевели в состояние повышенной боевой готовности.

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко

На усиленный вариант несения службы перешли и правоохранители региона. Простые черниговцы на введение военного положения реагируют по-разному.

То, что я не поддерживаю, касается прежде всего самих людей. Их ограничения в передвижении, свободах и тому подобное. А насчет агрессора, то я не вижу никакого мобилизационного потенциала. Границы пока не укрепляются, поэтому люди не чувствуют себя защищенными,

– сказал житель Чернигова Виктор.

Сумщина тоже в перечне областей, где ввели военное положение. Горожан призвали успокоиться и не паниковать. Пограничная область имеет почти 600 километров границы с Российской Федерацией. Сумчане сказали, что в целом все спокойно, цены не выросли, ажиотажа никакого нет.

Я вообще не вижу оснований паниковать, но есть и те, кто сеет панику. Например, мы вчера увидели, что были некоторые люди, которые скупают соль, сахар, я был удивлен, потом спекулянты начали доллар поднимать на рынке, мне вчера говорили, что продают уже по 29,5,

– добавил председатель Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко

Все заведения и учреждения работают в обычном режиме, службы, которые отвечают за охрану порядка и безопасность населения, постепенно переходят на усиленный режим работы.

В боевую готовность переведены все подразделения ВСУ, которые дислоцируются на Харьковщине, также подразделения СБУ, полиции и пограничные службы. Власть подчеркивает – регион живет привычной жизнью. А слухи о вероятном изъятии автомобилей или жилья для нужд военных называют чушью.

Советник председателя Харьковской облгосадминистрации заверил, что конституционные права харьковчан никоим образом нарушены не будут. Однако сами же харьковчане весть об изменениях воспринимают настороженно.

Я сама родом из Мариуполя, и когда там были военные действия, умирали люди, горел горсовет, военное положение не вводили, а сейчас по непонятным причинам ввели его, я против,

– возразила жительница Харькова Елена.

Харьковчанин Александр сказал, что люди очень напуганы, бабушки и дедушки скупали продукты, ведь ждут военных действий.

Что такое военное положение?

Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.

Видео: что нужно знать о военном положении

Напомним, что 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт Мариуполя планово и согласно международных норм. Уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.

В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно за то, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Вечером 26 ноября по решению парламента и президента внедрили военное положение в десяти областях Украины.