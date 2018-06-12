Я все спланировал, – Алек Болдуин шокировал рассказом о намерении самоубийства

Голливудский актер Алек Болдуин, который недавно в пятый раз стал отцом, ошеломил поклонников неожиданным рассказом о планировании самоубийства.

Об этом актер рассказал в интервью Radar Online.

Как известно, Алек Болдуин недавно объявил, что его очаровательная жена Хилария родила мальчика. Супруги не скрывали своего счастья, нежно позируя перед камерой.

Читайте также: Алек Болдуин впервые показал новорожденного сына: волшебное фото

Допис, поширений Alec Baldwin (@iamabfalecbaldwin) 17 Тра 2018 р. о 12:57 PDT

Однако не всегда актер был настолько радостным. В свое время известный американец страдал от депрессии и размышлял над тем, как покончить с собой. К таким мыслям в 2008 году Алека Болдуина подтолкнули трудности в разводе с экс-супругой Ким Бейсингер, которая в судебном порядке выясняла вопрос об опеке над их дочерью Айрленд.

Жуткие воспоминания Алека Болдуина пробудило известие о самоубийстве известного шеф-повара Энтони Бурдена. Поэтому актер решил поделиться своей никому неизвестной историей.

Мне искренне жаль того парня. Вот человек, у которого, мне казалось, было все,

– отметил Болдуин.

Кроме этого, актер признался, что когда-то распланировал свое самоубийство. Болдуин даже поделился деталями намерений и отметил, что друзья убедили его не делать этого.

"Я все спланировал ... Таблетки, залезть в машину, завести двигатель, включить музыку (песню "Layla" Эрика Клэптона, – ред.), Лечь, заснуть, и ты не проснешься. Вот и все, конец ... Хорошая новость в том, что я этого не сделал", – добавил Болдуин.

Читайте также: Самоубийство Кейт Спейд: СМИ назвали вероятную причину

Сейчас актер – счастливый отец 5 детей. Болдуин не скрывает своего восхищения от брака с фитнес-тренером и автором книг Хиларией. Актер с радостью посещает светские мероприятия, демонстрируя семейную идиллию.