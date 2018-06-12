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Я все спланировал, – Алек Болдуин шокировал рассказом о намерении самоубийства

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Алек Болдуин рассказал о намерениях самоубийства
Алек Болдуин рассказал о намерениях самоубийства

Голливудский актер Алек Болдуин, который недавно в пятый раз стал отцом, ошеломил поклонников неожиданным рассказом о планировании самоубийства.

Об этом актер рассказал в интервью Radar Online

Как известно, Алек Болдуин недавно объявил, что его очаровательная жена Хилария родила мальчика. Супруги не скрывали своего счастья, нежно позируя перед камерой.

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Однако не всегда актер был настолько радостным. В свое время известный американец страдал от депрессии и размышлял над тем, как покончить с собой. К таким мыслям в 2008 году Алека Болдуина подтолкнули трудности в разводе с экс-супругой Ким Бейсингер, которая в судебном порядке выясняла вопрос об опеке над их дочерью Айрленд.

Жуткие воспоминания Алека Болдуина пробудило известие о самоубийстве известного шеф-повара Энтони Бурдена. Поэтому актер решил поделиться своей никому неизвестной историей.

Мне искренне жаль того парня. Вот человек, у которого, мне казалось, было все,
– отметил Болдуин.

Кроме этого, актер признался, что когда-то распланировал свое самоубийство. Болдуин даже поделился деталями намерений и отметил, что друзья убедили его не делать этого.

"Я все спланировал ... Таблетки, залезть в машину, завести двигатель, включить музыку (песню "Layla" Эрика Клэптона, – ред.), Лечь, заснуть, и ты не проснешься. Вот и все, конец ... Хорошая новость в том, что я этого не сделал", – добавил Болдуин.

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Сейчас актер – счастливый отец 5 детей. Болдуин не скрывает своего восхищения от брака с фитнес-тренером и автором книг Хиларией. Актер с радостью посещает светские мероприятия, демонстрируя семейную идиллию.

Теги: LifeStyle Голливуд Кино Самоубийство
Источник: 24 Канал
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