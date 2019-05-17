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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Я всегда открыт к переговорному процессу, – Олег Бахматюк

      28 Читати новину українською
      Олег Бахматюк
      Олег Бахматюк

      Бизнесмен Олег Бахматюк заявил, что всегда готов к переговорному процессу с НБУ относительно дальнейшей судьбы ликвидируемого Виэйби банка и признанного неплатежеспособным банка "Финансовая инициатива" .

      Также он рассказал о причинах коррупции в Украине и о том, почему последствия "банкопада" от НБУ не привели к развитию экономики. Об этом пишет "Обозреватель".

      С такими заявлениями бизнесмен и владелец банков выступил на Международной инвестиционной конференции Game of Thrones: Final Season?, которую проводила инвестиционная компания Concorde Capital. Он заявил, что ответ на вопрос, как побороть коррупцию в стране есть, и лежит он в первую очередь в плоскости борьбы с бедностью, цивилизованном лоббизме и приватизации: "Нужно ввести закон о лоббизме, и не будет никакой политической коррупции, и каждый из нас может защищать свои интересы. Ввести полную приватизацию – не будет коррупционных связей. Надо бороться не с коррупцией, надо бороться с бедностью, потому что недополучает учитель, врач, тот, кто берет взятки".

      Также Олег Бахматюк рассказал, что всегда готов к переговорному процессу относительно судьбы своих банков, фактически уничтоженных в следствие политики НБУ по их ликвидации и признанию неплатежеспособными, и почему результатом такой политики стал рост экономики Украины. "Я всегда открыт к переговорному процессу и хочу это сделать, насколько это возможно. А наследственность этих вещей или в данном случае этот процесс мы уже пережили. Банковского или так называемого экономического финансирования групп в Украине уже не будет. Это хорошо? Да, это хорошо. Единственное не хорошо – следствие. Где финансирование частного сектора? Где финансирование в экономику государства? Почему ОВО являются спекулятивным инструментом, которые высасывают кровь из экономики, не давая развиваться? Почему они подталкивают систему внутреннего выезда за границу, систему не стимуляции инвестиционных вкладов, почему не дают возможности доступа к ресурсу? Вот и все. На эти вопросы надо давать ответы. И это не я, Бахматюк, должен их давать", – заявил бизнесмен.

      Напомним, что Олег Бахматюк предлагал Национальному банку (НБУ) и Фонду гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) провести реструктуризацию долгов своих банков. Для организации переговорного процесса по реструктуризации долгов банков "Финансовая инициатива" и VAB Бахматюк предложил нанять международную компанию и оплатить их услуги. ФГВФЛ поддерживает идею реструктуризации долгов, поскольку рассчитывает, что такой опыт удастся перенести на остальные выведены с рынка банки, но НБУ ответ на это предложение до сих пор не дал.

      blog_ava
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      Теги: Ukrlandfarming Укрлендфарминг Олег Бахматюк
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