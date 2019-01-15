Я выбрал футбол и осуществил мечту, – Зинченко рассказал, почему отказал российскому "Зениту"

В июле 2016 года украинский полузащитник Александр Зинченко перебрался из российской "Уфы" в английский "Манчестер Сити". Хотя игрок мог продолжить карьеру в России.

По словам агента Зинченко Алана Прудникова, в то время санкт-петербургский "Зенит" пытался купить игрока. Российский клуб сделал большее предложение, чем "Манчестер Сити" (англичане приобрели футболиста за 4 миллиона евро). При этом на Зинченко претендовали и другие клубы.

"Это был один из вариантов. Предложение было значительно больше, чем "Манчестер Сити", – рассказал Алан Прудников.

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Однако в итоге украинец перешел в английский клуб.

"Я всегда мечтал играть в Европе. Другой уровень. Я просто выбрал футбол. И осуществил свою мечту", – рассказал Александр Зинченко.

Стоит отметить, что после подписания контракта, Зинченко был отдан в аренду в голландский ПСВ. В 2017 году вернулся в Англию. Уже в следующем сезоне стал чемпионом Англии в составе "Мансити".

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