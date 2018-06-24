"Я вырос в СССР и мой флаг – красно-голубой": вопиющий случай произошел в Кривом Роге

В одном из спальных районов Кривого Рога на Днепропетровщине, местные жители обнаружили автомобиль, на который была прикреплена запрещенная в Украине символика: сувенирный флаг СССР и так называемая "георгиевская лента ". В связи с этим на место были вызваны работники полиции. Также пообщаться с владельцем авто изъявили желание и местные активисты и воины Донбасса.

Как сообщает "Первый Криворожский", эту символику на свой автомобиль нацепил 54-летний местный житель, который начал вести себя агрессивно как со стражами порядка, так и с участниками конфликта на Донбассе. Кроме того, пожилой хулиган не признавал совершенное преступление и пытался оправдаться.

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В Кривом Роге местный житель ездил на машине с "георгиевской лентой"

"Почему я должен менять свою веру? Я вырос в Советском Союзе... Президент воевал под этими флагами", – отмечал он.

Впоследствии образумить мужчину попытался Андрей Новохатько, боец батальона "Кривбасс", который выжил, покидая Иловайск: "Что же ты не воевал за свой "советский союз", когда он распадался в 91-м?" Зато мужчина убеждал, что флаг его страны, как заметил он, Украины, является красно-голубым (цвета стяга так называемой "советской Украины" – 24 канал).

В итоге бойцам пришлось вежливо напомнить, что в Укране государственный символ – желто-голубой флаг, и его нужно уважать.

Кроме того, полицейские отметили, что "георгиевская лента" запрещена законодательством и люди, которые ее носят, убивают украинцев на Донбассе, но на мужчину это должного впечатления не произвело.

"А кто вас туда звал (на Донбасс – 24 канал)? Почему я должен менять свое мышление, если вам этого хочется. Это мое вероисповедание, ну расстреляйте меня тогда", – сказал он правоохранителям.

В поддержку пропагандиста советских ценностей вступилась и соседка, которая, в частности, подчеркнула, что выросла в СССР и считает символику той эпохи допустимой. Также она заявила, что ее брат погиб в зоне боевых действий на Донбассе, однако в "георгиевской ленте" она все равно ничего плохого не видит, а после начала упрекать ветеранов войны в том, что они разговаривают на украинском.



Владелец машины утверждает, что он родился в СССР

Поэтому, еще один боец "Кривбасса" Сергей Гордеев объяснил женщине, что на территории Украины террористы обозначают себя именно такими "колорадскими" лентами и именно они убили ее родственника, однако та защищает человека, который "украсил" свое авто таким же символом

"С такой лентой там ездят такие чурбаны, как ты, закупленные, не русские. Там чеченцы всы куплены. Я новости смотрю, ребята", – продолжала спутница владельца авто.

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В конце концов полицейским все же удалось снять и удалить флажок СССР и ленту, однако убедить их владельца у них не получилось. Но тот все же понесет ответственность за нарушение Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

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К слову, когда полицейские начали составлять на владельца машины протокол, он побежал к подъезду, а его защитница не дала правоохранителям пройти за ним, закрыв входную дверь, пишет сайт города Кривой Рог.

Когда же представители закона вошли в подъезд и поднялись в квартиру, где проживает этот человек, он не хотел им открывать двери, кричал, если полицейские хотят его видеть, пусть присылают ему повестку.

Защитников советских символов обнаружили в Кривом Роге: видео