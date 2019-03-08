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      Я зашью эту дорогу и подмету машины: потрясающие коллажи французского сюрреалиста

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      Плакат Гийома Широна
      Плакат Гийома Широна / Guillaume Chiron // Instagram

      Сюрреализм на Сальвадоре Дали не закончился. И это наглядно доказывает современный французский художник Гийом Широн, который делает необычные коллажи. В них действительность стекает сочными цветами и перестает быть реальной из-за причудливых сюжетов.

      Подтолкнуть одной рукой корабль? Открыть гору? Расстелить поле? Оседлать сфинкса? Для Широна это не проблема! Художник постоянно играет с пропорциями, делая людей и предметы или невероятно гигантскими, или очень маленькими. Но в контексте его плакатов они выглядят ... нормально.

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      Гийом Широн

      Художник собственноручно конструирует собственный мир, объединяя фрагменты реального и вымышленного. Это мир, который не соответствует нашим представлениям, это причудливый мир, "неправильный", с нарушенной перспективой. Но он уникален.

      Благодаря Широну в оборот можно ввести выражение "ретро-сюрреализм". Художник вдохновляется старыми черно-белыми лентами, фильмами 50-60-х годов. И этот ретро-налет довольно ощутимый в его работах. Коллажи как бы призывают зрителя почувствовать пространство и время.

       

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      Теги: Новости культуры Исскусство
      Источник: 24 Канал
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