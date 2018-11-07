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      Я же мог опьянеть, – принц Уильям стал жертвой забавного розыгрыша на параде

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      Принц Уильям
      Принц Уильям / Getty images

      На днях принц Уильям принял участие в официальном событии – параде памяти погибших моряков-подводников. Однако мероприятие не обошлось без конфуза.

      Как сообщает издание People, принц Уильям был представителем королевской семьи на Submariners' Remembrance Service and Parade. Перед военными внук королевы Елизаветы II предстал в классическом пальто и костюме. Кроме этого, на его наряде виднелся красный мак, являющийся символом погибших воинов. И хоть принц Уильям добросовестно выполнил свою роль на параде, избежать курьеза ему все же не удалось.

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      По традиции, все участники мероприятия должны сделать глоток рома из фляг. Отказаться от алкоголя принц Уильям, конечно же, не мог. Но когда он пригубил напиток, то понял, что там не ром, а "егерь-бомба" – коктейль с ликером "Егермейстер" и энергетического напитка.

      "Представьте мое удивление: думал, что там ром и не ожидал "егерь-бомбы". Я же мог опьянеть, но лишь обжег себе горло", – признался принц Уильям.

      Смотрите видео забавного розыгрыша с участием принца Уильяма:

       

      Стоит отметить, что в рамках официального парада принц Уильям торжественно возложил венок, почтив память всех погибших моряков. Кроме этого, он принял участие в молебне совместно с военными чиновниками.

       

       

      Теги: LifeStyle Великобритания Королівська сім'я Курьезные новости
      Источник: 24 Канал
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