"Я же украинец": Усик отреагировал на предложение стать гражданином России

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик заявил, что не намерен менять гражданство Украины, даже если поступит предложение.

Об этом спортсмен рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

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Как известно, депутат Госдумы России Дмитрий Свищев предложил предоставить Александру Усику гражданство России из-за того, что он родился в Симферополе, который теперь оккупирован РФ.

Сам боксер, комментируя такие заявления российских политиков, заметил, что прекрасно себя чувствует под флагом Украины.

Мне никто никогда не предлагал изменить гражданство. И если бы мне даже предложили. Я украинец. Зачем мне менять гражданство? У меня есть страна, есть паспорт, дом, у меня все есть. Мне не нужно много паспортов. Я и с украинским могу ездить везде и делаю это. Пусть мне весь мир предложит гражданство – я буду везде ездить и все. Мне не нужно никакое другое гражданство кроме моего,

– заявил Усик.

Также боксер рассказал, что не критикует власть и просто выполняет свою работу.

"Я не критикую нашу власть, потому что мне незачем кого-то критиковать. Я выполняю свою работу. Мне кажется, нужно каждому из нас прийти к тому, чтобы не критиковать кого-то, а заниматься своим делом", – отметил Усик.

Напомним, в ночь на 22 июля в Москве Усик одержал победу в финале Всемирной боксерской суперсерии, поборов россиянина Марата Гассиева.



После этого премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил присвоить Усику звание Героя Украины. Эта инициатива вызвала шквал критики как в политикуме, так и в обществе, мол, героями Украины являются бойцы, защищающие страну на Донбассе.



Комментируя ажиотаж вокруг возможного присвоения Усику звания Героя Украины, сам боксер заявил, что не требует наград от государства.