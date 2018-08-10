Я знаю Олега, если он говорит, что плохо, значит действительно плохо, – сестра Сенцова

Олег Сенцов голодает 89 день, сегодня стало известно, что у него в колонии собрался консилиум из местных врачей. Сестра пленника Наталья Каплан сказала, что последний раз они виделись с ним в начале июля. Уже тогда он был сильно истощен и постарел.

Видео с ней опубликовало BBC News Russian на своей странице в Facebook.

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По ее словам, он просто узник Освенцима, очень худой и с запавшими глазами.

Ему капают глюкозу. И чтобы избежать принудительного кормления, он согласился принимать питательные смеси. Они все равно бы их в него влили. Но он согласился потреблять их в гораздо меньшем количестве, чем ему необходимо,

– рассказала Наталья Каплан.

"Если бы Путин хотел, он бы его конечно давно отпустил. У Олега началась анемия, он жалуется на боли в сердце. У него очень слабый пульс, 40 ударов в минуту. Я знаю Олега, если он говорит, что плохо, значит действительно плохо", – отметила сестра Сенцова.