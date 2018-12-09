Я знал, против кого вышел на ринг, – Педраса о своем поражении

Пуэрториканский боксер Хосе Педраса прокомментировал свое поражение в бою с украинским чемпионом Василием Ломаченко. Он заявил, что гордится тем, как прошел его бой и назвал Ломаченко лучшим боксером в мире.

Об этом после поединка сказал Педраса, слова которого цитирует Василий Ломаченко на своей странице в Facebook.

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По словам пуэрториканца, не смотря на проигрыш, он доволен своим выступлением и гордится собой.

Я доволен тем, что выполнил. Я прошел 12 раундов с лучшим боксером в мире. Я точно знал против кого вышел на ринг,

– заявил Педраса.

Также соперник украинского чемпиона рассказал, что бой был близок к моменту с нокдауном.

Напомним, в ночь с 8 на 9 декабря в Нью-Йорке состоялся бой между украинцем Василием Ломаченко и Хосе Педраса. Это был объединительный бой, где на кону стояли сразу два чемпионских пояса – WBA и WBO. Бой длился все 12 раундов, поэтому победителя определяли судьи. Они единогласным решением отдали победу Ломаченко, который стал чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе.