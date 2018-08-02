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Яблочный Спас: что нужно освятить и чего нельзя делать в праздник

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Яблочный Спас: что нельзя делать, что нужно святить на Преображение Господне
Яблочный Спас: что нельзя делать, что нужно святить на Преображение Господне / 24 Канал

Яблочный спас 2018 (Второй Спас) или Преображение Господне ежегодно празднуют 19 августа. Что нужно освятить в церкви на Преображение Господне, а что запрещено делать в этот день – далее в материале.

Яблочный спас – один из больших праздников для всех христиан, а еще он символизирует конец лета и похолодание. Как и все другие крупные религиозные праздники, верующие посещают богослужения в этот день.

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Что нужно святить на Яблочный Спас?

В этот день святят в церкви не только яблоки, но и другие плоды, овощи и фрукты. Традиционно украинцы освящают груши, виноград, сливы, персики, можно овощи, включая помидоры и морковь, а также мед и пучок колосьев ржи и пшеницы, таким образом прославляя разнообразное богатство природы.

Главным же атрибутом праздничной корзины яблоки, которые, как считали в древности, нельзя было есть до 19 августа, однако в этот день, а также спустя эти фрукты употребляли в неограниченном количестве.

Яблучний Спас: що не можна робити, що потрібно святити на Преображення Господнє
Что нужно освящать на Преображение Господне?

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Что нельзя делать на Яблочный Спас?

В древности считалось, что в этот день нельзя есть яблоки, пока они не будут освящены в церкви. Также на Яблочный спас нельзя делать никаких работ по дому, в частности, шить. Украинская поговорка гласит: кто на Спаса шьет – до конца дней слезы льет.

Яблочный Спас приходится на Успенский пост, поэтому, если вы решили его соблюдать, то нужно отказаться от мясных и молочных продуктов, жирной пищи и алкоголя. Во время поста 19 августа – это единственный день, когда разрешено в пищу употреблять рыбу и морепродукты. Также можно добавить к рациону немного вина. Напомним, Успенский пост начинается в день празднования Маковея на Медовый Спас 14 августа и заканчивается на Успение Божией Матери 27 августа.

Яблучний Спас: що не можна робити, що потрібно святити на Преображення Господнє
На Яблочный Спас приходится Успенский пост

Также в этот день нельзя убивать насекомых и прогонять их, ведь считается, что если на руку дважды села муха, то весь год ему будет сопутствовать удача.

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Приметы и Яблочный Спас

Праздник знаменует окончание лета. Поэтому в древности в этот день люди выходили посмотреть на закат, и, наблюдая за тем, как небесное светило уходит на покой, пели песни, а затем прощались с теплом, приговаривая: "В Яблочный Спас – ушло лето от нас".

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Наши предки говорили, если в этот день погода сухая и жаркая – такая же будет осень. А вот дожди говорили означали, что золотая пора будет богатой на осадки. Еще на Спаса советовали собирать урожай, ведь поговаривали: оставленные после Яблочного праздника фрукты, овощи или зерновые пользы не принесут.

Кроме того, принято считать, что после 19 августа ночи становятся намного холоднее.

Теги: Новости Украины Традиции LifeStyle религия
Источник: 24 Канал
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