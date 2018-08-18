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Яблочный Спас: как выбрать яблоки для освящения

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Яблочный Спас: как выбрать яблоки для освящения
Яблочный Спас: как выбрать яблоки для освящения / Фото из открытых источников

В Украины 19 августа традиционно празднуют Яблочный Спас и Преображение Господне. В этот день в храмах проводятся торжественные богослужения, во время которых освящаются наполненные фруктами, в частности яблоками, корзины прихожан.

Согласно легенде, именно в этот день на горе Фавор преобразился Иисус Христос. Согласно библейским преданиям, лицо и одежда Иисуса снова стали белыми, поэтому именно тогда его ученики узнали, что их наставник – сын Божий. Так появилось еще одно народное название праздника – Спас на горе.

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В этот день в храмах проводятся торжественные богослужения, во время которых освящаются корзины прихожан. В народном календаре Яблочный Спас знаменует собой проводы лета. Согласно приметам, после 19 августа разрешалось собирать урожай винограда и яблок, сообщает "Апостроф".

Какие яблоки выбрать для освящения на Яблочный Спас:

Хорошие яблоки могут иметь небольшие темные пятна на кожуре, не должны быть влажными, должны быть чистыми и обязательно целыми, не должны ничем странным пахнуть и не должны иметь постороннего привкуса.

Плохие яблоки могут иметь потемневшую мякоть, покрыты коричневыми мягкими пятнами снаружи, заметно морщатся, их легко смять пальцами, плохо пахнут.

Яблучний спас освячення яблук
На Яблочный Спас освящают яблоки и другие фрукты

 

Теги: Новости Украины LifeStyle религия Традиции
Источник: 24 Канал
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