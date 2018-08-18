Яблочный Спас: как выбрать яблоки для освящения

В Украины 19 августа традиционно празднуют Яблочный Спас и Преображение Господне. В этот день в храмах проводятся торжественные богослужения, во время которых освящаются наполненные фруктами, в частности яблоками, корзины прихожан.

Согласно легенде, именно в этот день на горе Фавор преобразился Иисус Христос. Согласно библейским преданиям, лицо и одежда Иисуса снова стали белыми, поэтому именно тогда его ученики узнали, что их наставник – сын Божий. Так появилось еще одно народное название праздника – Спас на горе.

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В этот день в храмах проводятся торжественные богослужения, во время которых освящаются корзины прихожан. В народном календаре Яблочный Спас знаменует собой проводы лета. Согласно приметам, после 19 августа разрешалось собирать урожай винограда и яблок, сообщает "Апостроф".

Какие яблоки выбрать для освящения на Яблочный Спас:

Хорошие яблоки могут иметь небольшие темные пятна на кожуре, не должны быть влажными, должны быть чистыми и обязательно целыми, не должны ничем странным пахнуть и не должны иметь постороннего привкуса.

Плохие яблоки могут иметь потемневшую мякоть, покрыты коричневыми мягкими пятнами снаружи, заметно морщатся, их легко смять пальцами, плохо пахнут.



На Яблочный Спас освящают яблоки и другие фрукты