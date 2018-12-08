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      "Яблонец" остался без болельщиков на матче Лиги Европы с "Динамо" в Киеве

      53 Читати новину українською
      Болельщики "Яблонца"
      Болельщики "Яблонца" / fkjablonec.cz

      Футболисты чешского "Яблонца" останутся в поединке Лиги Европы против "Динамо" в Киеве без фанатской поддержки.

      "Яблонец" отменил отправления клубного автобуса с болельщиками чешского клуба на матч заключительного тура Лиги Европы против "Динамо", который состоится 13 декабря на НСК "Олимпийский".

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      Данное решение принято в связи с отсутствием минимального количества желающих – 35 человек. Цена поездки составляла примерно 2400 гривен.

      Пожалуй, выступление "Яблонца" в Лиге Европы сильно разочаровал местную публику. Поражение в последнем матче турнира от казахстанской "Астаны" (0:1) не оставила чешской команде никаких шансов на выход в плей-офф.

      Также отмечается, что болельщики, которые доберутся до Киева самостоятельно, получат от клуба билеты в гостевой сектор столичного стадиона.

      Напомним, что матч Лиги Европы "Динамо" – "Яблонец" состоится в четверг, 13 декабря.

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      Теги: Футбол Спорт Динамо Лига Европы
      Источник: 24 Канал
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