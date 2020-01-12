Ядерное соглашени с Ираном: Меркель, Макрон и Джонсон призвали Тегеран вернуться к ее выполнению
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эманнуэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь призвали Иран вернуться к выполнению ядерного соглашения.
Текст их заявления размещен на сайте правительства Германии.
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Европейские страны призвали Иран воздержаться от дальнейших насильственных действий и заявили о готовности вести диалог с Ираном для поддержания стабильности в регионе.
Меркель, Макрон и Джонсон хотят, чтобы Иран вернулся к полному соблюдению обязательств, предусмотренных ядерным соглашением.
Берлин, Лондон и Париж в свою очередь оставляют за собой право использовать все предусмотренные соглашением меры для решения вопросов, связанных с выполнением Ираном его обязательств. Кроме того, они считают необходимым определить долгосрочные рамки иранской ядерной программы.
Отметим, что иранские власти 5 января заявляли, что за убийство своего генерала Касема Сулеймани страна выйдет из ядерного соглашения.
Что предусматривает ядерное соглашение
- Большинство иранского обогащенного урана должно было быть вывезено за границу;
- Ни один из ядерных объектов в Иране не должно быть демонтирован;
- Завод по обогащению топлива Фордо станет научно-исследовательским центром ядерной физики без мощностей по обогащению урана;
- МАГАТЭ получит доступ ко всем ядерным объектам в Иране сроком на 20 лет. Это позволит организации проследить за тем, чтобы иранская ядерная программа носила исключительно мирный характер;
- Санкции США, ЕС и Совета безопасности ООН будут сняты после заключения всеобъемлющего соглашения по ядерной программе Ирана. Некоторые ограничительные меры останутся действующим на некоторое время, однако затем будут отменены.
Подписанты соглашения:
- Иран;
- США;
- Россия;
- Китай;
- Франция;
- Великобритания;
- Германия.