22:42
12 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин открыл водкапровод. Президент Эстонии не приняла от Пыни подарок
      Вєсті Кремля
      19:29, 11 января
      Вести.UA. Жир: Тайная миссия Зеленского в Омане. Географический кретинизм
      Вєсті.UA
      16:43, 11 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Ядерное соглашени с Ираном: Меркель, Макрон и Джонсон призвали Тегеран вернуться к ее выполнению

      20 Читати новину українською
      Борис Джонсон, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон / Getty Images

      Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эманнуэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь призвали Иран вернуться к выполнению ядерного соглашения.

      Текст их заявления размещен на сайте правительства Германии.

      К теме: Иран передумал выходить из ядерной сделки

      Европейские страны призвали Иран воздержаться от дальнейших насильственных действий и заявили о готовности вести диалог с Ираном для поддержания стабильности в регионе.

      Меркель, Макрон и Джонсон хотят, чтобы Иран вернулся к полному соблюдению обязательств, предусмотренных ядерным соглашением.

      Берлин, Лондон и Париж в свою очередь оставляют за собой право использовать все предусмотренные соглашением меры для решения вопросов, связанных с выполнением Ираном его обязательств. Кроме того, они считают необходимым определить долгосрочные рамки иранской ядерной программы.

      Отметим, что иранские власти 5 января заявляли, что за убийство своего генерала Касема Сулеймани страна выйдет из ядерного соглашения.

      Что предусматривает ядерное соглашение

      • Большинство иранского обогащенного урана должно было быть вывезено за границу;
      • Ни один из ядерных объектов в Иране не должно быть демонтирован;
      • Завод по обогащению топлива Фордо станет научно-исследовательским центром ядерной физики без мощностей по обогащению урана;
      • МАГАТЭ получит доступ ко всем ядерным объектам в Иране сроком на 20 лет. Это позволит организации проследить за тем, чтобы иранская ядерная программа носила исключительно мирный характер;
      • Санкции США, ЕС и Совета безопасности ООН будут сняты после заключения всеобъемлющего соглашения по ядерной программе Ирана. Некоторые ограничительные меры останутся действующим на некоторое время, однако затем будут отменены.

      Подписанты соглашения:

      1. Иран;
      2. США;
      3. Россия;
      4. Китай;
      5. Франция;
      6. Великобритания;
      7. Германия.
      В Иране возобновились протесты из-за сбития самолета МАУ: последние новости из Тегерана – видео
      сегодня
      3675
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Иран Эммануэль Макрон Ангела Меркель Новости Франции Великобритания Ядерная безопасность Конфликт между США и Ираном Борис Джонсон
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:01 Главные новости 12 января: задержаны подозреваемые в убийстве Окуевой, США противостоят Ирану
      Ірина Вихрущ 114
      сегодня , 22:00 Ймовірні причини збиття літака МАУ, пожежі в Австралії та кремлівська пастка: блоги тижня
      Блоги тижня 262
      сегодня , 21:00 Резонансне вбивство у Каховці: коли закінчаться звірства поліцейських
      Дмитро Гнап 211
      сегодня , 19:30 Когда в последний раз падали украинские самолеты, украинец побил мировой рекорд – видео недели
      Северин Трач 215
      сегодня , 18:57 В Иране возобновились протесты из-за сбития самолета МАУ: последние новости из Тегерана – видео
      Олена Кук 3672
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук