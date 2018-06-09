Ядовита ли вода на Софиевской Борщаговке: объявлено анализы

Два месяца назад на новом жилом массиве под Киевом массово отравились жители ядовитой водой из-под крана. В больницу тогда попали 19 человек. Хотя на плохое самочувствие жаловался едва ли не каждый второй. Тогда же выяснили – причиной стала вода, которую загрязнили канализационные стоки. Местные коммунальщики обещали проблему решить. А люди, между тем, заказали независимую экспертизу воды.

Представитель независимой лаборатории отбирает на анализы воду из водопровода на Софиевской Борщаговке. Анализ заказали жители. Волнуются, ведь месяц назад в этом районе, где сплошные новостройки, массово отравились люди.

Мне стало плохо. Сначала была тошнота, рвота, а затем моему мужу и ребенку,

– рассказала жительница Софиевской Борщаговки Виктория.

Врачи поставили диагноз – ротовирусная инфекция. У Виктории сомнений не было, инфекция попала через воду. После того случая, жители даже боятся мыть посуду этой водой и закупают бутилированную.

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"Готовлю полностью на бутилированной воде, даже зубы ней чищу. Овощи и фрукты мою только бутилированной", – рассказала жительница Софиевской Борщаговки Анна.



Госпродпотребслужба сделала первые анализы воды. Результаты неутешительны – вода из крана загрязнена фекалиями. Местным коммунальщикам приказали срочно провести проверку труб и сделать дезинфекцию воды.



"Может там так называемые свищи создаются в трубах. Возможно где-то есть источник загрязнения может в резервуары попадает источник загрязнения", – отметил начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Арзу Акберов.

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Городская власть признает: сети нужно менять, ведь некоторым уже более +30 лет. Последние несколько лет в этом районе настроили столько домов, коммуникации просто не выдерживают. Официально вода в дома подается централизованно. Однако в Госпродпотребслужбе подозревают, что она может попадать из частных скважин, которые запрещены. Сами же резервуары, в которых хранится вода, также в ненадлежащем состоянии, взять пробы воды из них невозможно, ведь краны до сих пор не установлены.



Арзу Акберов говорит, что ситуация достаточно серьезная. В таком случае контролировать качество воды нужно ежедневно. Хотя представитель этого кооператива уверен, эта вода не ядовитая.

Вопрос заболевания людей в результате потребления воды с ротовирусом исключена. Мы работаем над тем, что вода не совсем высокого качества. А то, что ею отравились люди – это не правда

– резюмировал представитель кооператива ЖК Софиевская Борщаговка Сергей Олейник.

Пока коммунальщики спорят кто виноват, пришли результаты независимого анализа воды. Мы попросили представителя Госпродпотребслужбы их прокомментировать.

По анализу видно, что подтверждается предварительный анализ, который обнаружили в прошлый раз. Это свидетельствует о фекальном загрязнении воды. То есть где-то есть источник бактериального загрязнения и его до сих пор не устранили,

– резюмировал начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Арзу Акберов.

Материалы по этому делу уже передали правоохранителям. А пока же жителям рекомендуют не пить воду из-под крана, не мыть ею овощи, фрукты и посуду.