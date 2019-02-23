Ядовитый газ на Майдане: почему жизнь активистов до сих пор под угрозой

Революция Достоинства закончилась пять лет назад, а к Небесной Сотне продолжают присоединяться новые герои. Люди страдают от страшных болезней и погибают. Врачи лишь разводят руками, а отдельные анализы показывают, что в организмах пациентов значительно превышены показатели тяжелых металлов.

Какие симптомы появляются у активистов

Пять лет назад участники Революции достоинства из последних сил берегли Майдан от зачистки силовиков.

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Среди них был и Сергей Самуляк. Тогда, в ночь на 19 февраля, он трижды терял сознание от неизвестных испарений.



Сергей Самуляк

Парня приводили в сознание, он возвращался к обороне. И только через несколько месяцев понял, что теряет здоровье.

Зрение стало ухудшаться, были боли в суставах. Не мог даже нормально ходить. Потом на ногах начали выскакивать шишки, они и до сих пор там есть,

– рассказал потерпевший.

Похожие симптомы появлялись у активистов и после столкновений с силовиками в Мариинском парке 18 февраля. Игорь Демчишин рассказал, что их последствия до сих пор дают о себе знать. Кроме металлических труб и дубинок правоохранители забрасывали протестующих гранатами с едкими испарениями.

Что известно про штурм Майдана и столкновения в Мариинском парке? Ночью с 18 на 19 февраля силовикам удалось захватить баррикаду на Крещатике, поджечь баррикаду на улице Институтской, лагерь протестующих и Дом профсоюзов. Единственным барьером между силовиками и протестующими, которых вытеснили к сцене на Майдане, стал огонь, который протестующие поддерживали всеми подручными средствами, а силовики водометами тушили.



18 февраля столкновения между силовиками и евромайдановцами произошли также в Мариинском парке. Около полудня со стороны парка Славы к станции метро "Арсенальная" подошли "титушки", которые получили от сотрудников МВД автоматы Калашникова, светошумовые гранаты, резиновые дубинки и другие спецсредства.

Поэтому майдановцы решили проверить предположение, что проблемы со здоровьем именно от токсичных газов: пять человек, были в Мариинском парке, сдали анализы. У всех обнаружили талий.



Показатель Демчишина в 74 раза превышал норму

Активисты объединились в общественную организацию, в которую входят более 100 пострадавших. Обратились в прокуратуру, там начали расследование. Следователи утверждают, что накануне февральских событий в Киев завозили оружие из России.

С какими проблемами сталкивается следствие

Результатов экспертизы содержания этих гранат до сих пор нет, хотя прошло уже пять лет. Кроме того, надо доказать, что отравление произошло в результате событий на Майдане. И характеристику симптомов активистов даже не начинали исследовать. Как оказалось, профессиональных токсикологов и оборудования в Украине нет.

Мы ищем таких специалистов в Украине. Если не найдем, то обратимся к специалистам за пределами страны, в частности думаем о специалистах из Британии и Израиля,

– пояснил Александр Ябчанка, спикер Министерства здравоохранения.

Адвокат Павел Дикань отметил, что дело заходит в тупик еще и из-за неурегулированного законодательства. Даже если найдут врачей за рубежом суд может отклонить результаты их исследований. Ведь судебными экспертами могут быть только лица, работающие в государственных учреждениях.



Столкновения в Мариинском парке, 18 февраля 2014

И иностранная экспертиза может помочь получить статус потерпевших в уголовном процессе и добиться хотя бы какой-то компенсации на лечение. Сами же активисты больше все хотят знать, какие же химические элементы присутствуют в их организмах и можно ли вылечиться.

Немало людей с похожими симптомами погибли от сердечных приступов, заболевания легких, из-за онкозаболеваний,

– высказал свои опасения Сергей Самуляк.

Поэтому, пока, по состоянию на пятую годовщину трагедии до сих пор собирают документы, ряды Небесной сотни пополняют новые майдановцы.