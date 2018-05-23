Яичные разборки в Одессе: теперь активизировались сторонники криптовалютного бизнесмена

23 мая в Одессе снова произошел конфликт между представителями организации "Совет общественной безопасности", которую возглавляет местный активист Марк Гордиенко и сторонниками бизнесмена Романа Купера.

В среду сторонники местного бизнесмена, который известен продажей криптовалюты устроили своеобразную акцию протеста в ответ у здания, где расположена штаб-квартира "РГБ".

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Как пишет "Думская", сторонники Купера пришли с флагами Украины, Турции, Болгарии, Румынии и заявили, что оскорблены ксенофобскими высказываниями лидера организации Марка Гордиенко.

В ход снова шли яйца и розпилювались неизвестные вещества. Правоохранители задержали нескольких человек, которые бросали яйца.

Между сторонами живым кордоном стояли полицейские спецбатальона.

Напомним, днем 21 мая несколько десятков активистов из различных общественных организаций пикетировали фирмы "Украинская национальная блокчейн ассоциация", которая занимается продажей криптовалюты, где расположен офис Романа Купера. Тогда в ход шли яйца и даже происходили стычки. Активисты обвинили предпринимателя в сепаратизме и создании финансовой пирамиды.