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Яйца, орехи и горох: сколько Украина экспортировала в 2018 году

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Успехи украинского экспорта
Успехи украинского экспорта / 24 канал

По данным Государственной службы статистики Украины, экспорт агропродовольственной продукции в январе-июне 2018 года остался почти на уровне прошлогодних показателей за соответствующий период (-2%) и составил более 8,6 миллиардов долларов США.

Об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН Николай Пугачев.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, доля экспорта агропродовольственной продукции в общем экспорте Украины по результатам I полугодия 2018 года превышает 37%.

Определяющими позициями в товарной структуре отечественного агропродовольственного экспорта остаются зерновые культуры, семена масличных, различные жиры и масла – в основном, подсолнечное, а также товары пищевой и перерабатывающей промышленности. Их совокупная доля в аграрном экспорте составляет 88%,
– заметил ученый.

По его словам, за январь-июнь 2018 года против прошлогодних показателей за соответствующий период выросли объемы экспорта в натуральном выражении целого ряда продуктов питания.

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В частности, более чем в полтора раза – с 31 тысяч тонн до 48 тысяч – увеличились зарубежные поставки яиц. Бобовых овощей – в основном, гороха – экспортировали 54 тысячи тонн против 1 тысячи в январе-июне 2017 года. Объемы поставок грецких орехов на рынки стран мира возросли с 12 тысяч тонн до 19 тысяч, а солода – с 70 до 97 тысяч тонн. Это обеспечило заметный рост стоимости этих продуктов в общей структуре украинского агропродовольственного экспорта, сообщил эксперт.

В І полугодии 2018 года выросла стоимость экспортных поставок мяса птицы – со 196 миллионов долларов США до 241, а также масла – с 45 до 74 миллионов долларов США. Это обусловлено преимущественно ростом цен на упомянутые виды агропродукции, пояснил Николай Пугачев.

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Теги: Новости Украины Экспорт статистика Сельское хозяйство
Источник: 24 канал
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