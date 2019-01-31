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      Яйца от рака: создали ГМО-кур, которые помогут вылечить онкозаболевания

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      ГМО куры помогут вылечить рак
      ГМО куры помогут вылечить рак / pixabay.com

      С помощью генной модификации исследователи Эдинбургского университета вывели кур, несущих яйца, которые могут помочь в лечении онкозаболеваний.

      Яйца содержат два вида человеческих белков, способных побороть артрит и некоторые виды рака. В частности, речь идет о человеческом белке под названием IFNalpha2a, характеризующееся противовирусными и противораковыми свойствами, а также человеческий и свиной вариант белка под названием макрофаг-CSF, сообщает BBC.

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      Кур удалось заставить нести яйца с человеческими белками с помощью генной модификации: в их ДНК добавили человеческий ген, ответственный за выработку этих соединений.

      Яйця від раку
      Яйца содержат человеческие белки, которые помогут побороть рак

      Ученые и в прошлом производили различные виды человеческих белков с помощью животных. Однако в этот раз им удалось существенно повысить содержание белков в животных продуктах.

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      Теги: Здоровье Медицина Онкозаболевания Лечение
      Источник: 24 Канал
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