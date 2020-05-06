Яйца, вода, бургеры и даже свиная кровь: что украинцы заказывают во время карантина

С начала карантина количество пользователей, которые впервые заказали доставку в приложении Glovo, выросло вдвое. Больше всего заказывают яйца, воду и бургеры. Самый активный пользователь сервиса за время действия ограничений сделал 155 заказов. Самый оригинальный заказ – свиная кровь.

В компании доставки Glovo проанализировали, что и сколько украинцев заказывают во время карантина, пишет Itc.ua.

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Какая статистика заказов

С гаджетов на IOS заказ сделали 39% клиентов, на Android – 61%.

заказ сделали 39% клиентов, – 61%. Пользователи на IOS за месяц делают на один заказ больше, чем клиенты на Android. Средний чек заказов у пользователей на IOS выше 5.

От 16 марта по 29 апреля, количество заказов в категории "Супермаркеты" выросла на 40%, в "Аптеки" – на 35%. Средний чек здесь вырос на 25%.

выросла на 40%, в – на 35%. Средний чек здесь вырос на 25%. Самые популярные товары из супермаркетов – яйца, негазированная вода, овощи, яблоки и бананы, среди алкоголя – пиво и вино. Из ресторанов курьеры Glovo зачастую доставляли бургеры, салаты, азиатские блюда.

– яйца, негазированная вода, овощи, яблоки и бананы, среди алкоголя – пиво и вино. курьеры Glovo зачастую доставляли бургеры, салаты, азиатские блюда. Самый высокий чек – 5 132 гривен, а наименьший – 2 гривены (стоимость порции соевого соуса).

– 5 132 гривен, а – 2 гривены (стоимость порции соевого соуса). Самый необычный заказ – 4 литров свиной крови с особым комментарием "без комочков" и тест на определение коронавирус.

– 4 литров свиной крови с особым комментарием "без комочков" и тест на определение коронавирус. Самый активный пользователь Glovo во время карантина сделал 155 заказов.

Glovo во время карантина сделал 155 заказов. Безналичные расчеты выросли на 55%.

Что известно о заказе украинцев во время карантина / Фото Glovo



Детали о заказанных товарах / Фото Glovo

Что такое Glovo?Испанский сервис доставки через мобильное приложение. По состоянию на 2019 компания работает в более 170 городах, 24 странах. С сервисом сотрудничает более 25 тысяч курьеров.



В Украине Glovo начал работу в октябре 2018 года и уже представлен в Киеве, частично в Киевской области (Вишневое и Софиевская Борщаговка), и еще в 15-ти городах – Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Виннице, Полтаве, Николаеве, Херсоне, Чернигове, Черкассах, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, Сумах.

Что известно о карантине в Украине

Общенациональный карантин ввели 12 марта. Впоследствии его дважды продлевали – сейчас ограничения действуют до 22 мая.

Уже с 11 мая карантин начнут ослаблять.

В целом правительство разработало пять этапов выхода страны из карантина. Однако их даты неизвестны. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Ослабление карантина / Инфографика 24 канала