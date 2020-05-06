14:38
6 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Яйца, вода, бургеры и даже свиная кровь: что украинцы заказывают во время карантина

      - Читати новину українською
      Что украинцы заказывают во время карантина
      Что украинцы заказывают во время карантина / epravda.com.ua

      С начала карантина количество пользователей, которые впервые заказали доставку в приложении Glovo, выросло вдвое. Больше всего заказывают яйца, воду и бургеры. Самый активный пользователь сервиса за время действия ограничений сделал 155 заказов. Самый оригинальный заказ – свиная кровь.

      В компании доставки Glovo проанализировали, что и сколько украинцев заказывают во время карантина, пишет Itc.ua.

      Читайте также Как сэкономить во время карантина: советы экономического эксперта

      Какая статистика заказов

      • С гаджетов на IOS заказ сделали 39% клиентов, на Android – 61%.
      • Пользователи на IOS за месяц делают на один заказ больше, чем клиенты на Android. Средний чек заказов у пользователей на IOS выше 5.
      • От 16 марта по 29 апреля, количество заказов в категории "Супермаркеты" выросла на 40%, в "Аптеки" – на 35%. Средний чек здесь вырос на 25%.
      • Самые популярные товары из супермаркетов – яйца, негазированная вода, овощи, яблоки и бананы, среди алкоголя – пиво и вино. Из ресторанов курьеры Glovo зачастую доставляли бургеры, салаты, азиатские блюда.
      • Самый высокий чек – 5 132 гривен, а наименьший – 2 гривены (стоимость порции соевого соуса).
      • Самый необычный заказ – 4 литров свиной крови с особым комментарием "без комочков" и тест на определение коронавирус.
      • Самый активный пользователь Glovo во время карантина сделал 155 заказов.
      • Безналичные расчеты выросли на 55%.

      що українці замовляли

      Что известно о заказе украинцев во время карантина / Фото Glovo

      що замовляли українці
      Детали о заказанных товарах / Фото Glovo

      Что такое Glovo?Испанский сервис доставки через мобильное приложение. По состоянию на 2019 компания работает в более 170 городах, 24 странах. С сервисом сотрудничает более 25 тысяч курьеров. 

      В Украине Glovo начал работу в октябре 2018 года и уже представлен в Киеве, частично в Киевской области (Вишневое и Софиевская Борщаговка), и еще в 15-ти городах – Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Виннице, Полтаве, Николаеве, Херсоне, Чернигове, Черкассах, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, Сумах.

      Что известно о карантине в Украине

      • Общенациональный карантин ввели 12 марта. Впоследствии его дважды продлевали – сейчас ограничения действуют до 22 мая.
      • Уже с 11 мая карантин начнут ослаблять.
      • В целом правительство разработало пять этапов выхода страны из карантина. Однако их даты неизвестны. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. 

      Послаблення карантину інфографіка 24 каналОслабление карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Деньги Лекарства Продукты
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Дорогу Саакашвили, или Символический ход против Путина
      сегодня , 13:25 Дорогу Саакашвили, или Символический ход против Путина
      Юрій Бутусов
      Путин хочет переписать правила игры, или На волне пандемии
      сегодня , 11:30 Путин хочет переписать правила игры, или На волне пандемии
      Павло Казарін
      Как коронавирус повлиял на мир: все ли так плохо
      сегодня , 11:30 Как коронавирус повлиял на мир: все ли так плохо