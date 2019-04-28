Як чинна влада зробила Ахметова монополістом

Рінату Ахметову фантастично везе останні п'ять років. Це і не дивно, адже він є явним улюбленцем чинної влади. Наприклад, у той день, коли Верховна Рада ухвалювала надзвичайно важливий і потрібний закон про мову, Антимонопольний комітет дозволив олігарху ще більше розширити свою бізнес-імперію.

Загалом, це класичний трюк. Влада не може просто зробити щось хороше, паралельно обов'язково потрібно щось вкрасти. Дбають, так би мовити, про баланс добра і зла.

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Так от, Антимонопольний дозволив Рінату Ахметову заволодіти Київським та Одеським обленерго. Таким чином олігарх сконцентрував у свої руках 35% обленерго всієї України. Проте його медіа в один голос запевняють, що це не монополія

Завдяки прихильності Антимонопольного комітету в руках Ахмєтова сконцентровано понад третина розподіляючих потужностей обленерго та абонентів України, а також більше за 80% маневрової теплогенерації. Це значить, що Ахметов одним легким порухом рубильники може вимкнути світло по всій країні.

До цього ж може і призвести нестача видобутку енерговугілля, 80% якого також перебувають у власності Ахметова. А ще в руках олігарха повний контроль над імпортом та експортом електроенергії. Перелічене вище означає, завдяки прихильності Антимонопольного комітету, Ахметов став не просто монополістом, а повноцінною загрозою національній безпеці.

Згідно з нашою інформацією, за згадане на початку рішення проголосували Сергій Терентьєв, а Марія Ніжнік, Марія Процишен і Ніна Сидоренко. Якщо ви раптом думаєте, що описане рішення Антимонопольного комітету – це випадковість, то я вас розчарую. Ні, це свідома політика Антимонопольного комітету, сформованого чинною владою.



Петро Порошенко

Візьмемо, наприклад, сумнозвісний "Роттердам+". Петро Порошенко зробив дуже мудро, коли у 2015 році почав деолігархізацію. Тоді президент і його міністр енергетики Володимир Демчишин добилися здешевлення єврооблігації Ахметівського ДТЕКу у півтора раза.

А потім ICU, співвласником якої є Демчишин, їх задешево скупила. А інший співробітник ICU та "Рошену" Дмитро Вовк на чолі Нацкомісії з регулювання енергетики забезпечив впровадження формули "Роттердам+". І єврооблігації ДТЕК відразу пішли вгору, бо у фірми Ахметова прибутки почали рости шаленими темпами.

За даними колишнього члена Нацкомісії Андрія Геруса, загалом за три роки українські споживачі електроенергії, тобто ми з вами, переплатили бенефіціарам "Роттердаму+" 43 мільярди гривень. Зараз НАБУ, попри спротив адвоката ICU, шукає офшорні кінці грошових потоків від ICU до бенефіціарів схеми "Роттердам+".

До слова, схему збагачення олігарха та його друзів коштом українських споживачів погодив особисто його голова Юрій Терентьєв. А вже зробивши свою справу, з повним розумінням корупційної маржі розповів, що до вугілля, яке де-факто не імпортується, а перебуває в Україні, можливо, доцільно використовувати навпаки назву "Роттердам-".

Отже, голова Антимонопольного комітету розуміє, що у формулу зашиті зайві побори зі споживачів. Однак погоджує її. У підсумку, ця змова призводить до здорожчання електроенергії для споживачів. Здорожчання, яке обійшлося нам з вами у 43 мільярди гривень.



Українці переплатили 43 мільярди гривень

А ще Антимонопольний комітет закрив власну справу про зловживання монопольним становищем енергокомпаній ДТЕКу у грудні 2018 року. Цю справу з 2015 року вела та сама Ніжнік, яка окрім усього іншого виявилася кумою заступника голови адміністрації Порошенка Олексія Філатова.

Крім того, Антимонопольний комітет в упор не помічає, як структури Ахметова стрімко здобувається контроль над "зеленою енергетикою". Вже до кінця 2019 року Ахметов готується стати провідним виробником електроенергії за "зеленим" тарифом із часткою ринку майже 42%.

Тобто протягом десяти років Ахметов зможе продавати енергію зафіксованих "зелених" тарифах, які у 2-3 рази вищі, ніж, наприклад, у Німеччині. А ще Антимонопольний комітет профукав придбання Ахметовим "Одесаобленерго" і "Київобленерго". А ще монополізацію Ахметовим коксохімічного ринку. І таких "а ще" за п'ять років активно деолігархізації Порошенка в мене на кілька блогів вистачить.



Рінат Ахметов

Однак, справедливості заради, в Антимонопольному комітеті є дві людини, які не підтримали більшість злочинних дій своїх колег, ба навіть виступали проти них: Світлана Панаіотіді й Агія Загребельська. У підсумку обох знищують через супер реформовані суди й підконтрольну адміністрації президента НАЗК.

Підсумовуючи, у 2013 році статки олігарха оцінювалися у чотири мільярди доларів, а у 2019 вже шість мільярдів. Антимонопольний комітет України зробив все можливе, щоб олігарх Рінат Ахметов став багатшим, а ми всі, відповідно, біднішими.