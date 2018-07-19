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Як чиновники створюють райські умови для ворожих диверсантів в українському тилу

Право на правду 117 Читати новину українською

В Харкові кілька відеоблогерів проникли на закритий склад Харківського бронетанкового заводу. Там вони знайшли сотні старих танків, які знаходяться на консервації та не використовуються.

Але також їм вдалося знайти ще десяток нових танків "Булат" українського виробництва в повній комплектації, поруч з якими стояв навіть новий танковий тягач.

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Найдивніше те, що їм ніхто не перешкоджав пересуватись територією де зберігаються танки, оскільки виявилося, що вона зовсім ніяк не охороняється. Тобто, можна було скрутити якусь деталі з нового танка чи пошкодити якусь з його частин, і це ніхто б не помітив би.

Далі – більше, блогери знайшли поруч із танками вхід в підземний бункер, в якому зберігається різноманітна військова амуніція, радіостанції та комплектуючі для військової техніки. Це підземне сховище, як виявилось, також немає ані охорони, ані сигналізації, ані бодай надійних дверей, які неможливо було б відчинити сторонньому.

Відеоблогери проникли на закритий склад Харківського бронетанкового заводу
Відеоблогери проникли на закритий склад Харківського бронетанкового заводу

Цікава у нас ситуація на п’ятому році війни з Росією, нічого сказати. І це після кількох жахливих трагедій з вибухами на військових складах, у яких військова прокуратура звинувачувала диверсантів. Ну ось, виявляється у ворожих диверсантів після всього, ще купа можливостей завдати шкоди нашому оборонному сектору.

Тому що за словами блогерів за кілька годин, поки вони гуляли військовим об’єктом вони не зустріли жодної людини. Жодної! А тепер уявіть собі, чи була б змога у цих блогерів так само вільно погуляти територією якогось закритого котеджного містечка, де живуть наші депутати, урядовці, прокурори чи олігархи?

Та в ту ж мить, державна служба охорони чи армії приватних бодігардів вмить би знешкодили непроханих гостей. А от безпека державних стратегічних об’єктів в часи війни, як ми бачимо мало кому цікава з правоохоронців, спецслужб чи відповідальних посадовців.

Хоча дивуватися тут нічому, адже чиновники Харківського бронетанкового заводу, які мають опікуватися цим складом, схоже, думають зовсім не про безпеку і захист свого підприємства. Позаминулого року керівництво цього заводу влаштувало оборудку із закупівлі запчастин у сумнівних постачальників.

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Фірми, які в звичайному житті займаються поставками молока, тютюну та зерна, отримали від Харківського бронетанкового заводу майже сорок мільйонів гривень на поставки комплексів танкового озброєння та лазерні приціли для танків. Керівництво заводу навіть не цікавило, чим займаються ці компанії. Отож, гроші ці фірми від заводу отримали, але комплектуючи для бронетехніки так і не поставили.

Що дало зробити висновок Національному антикорупційному бюро, про те, що поставка була фіктивною, а бюджетні гроші вкрадені. 40 мільйонів гривень розчинилися безслідно через рішення директора Харківського бронетанкового заводу.

Через що НАБУ рік тому порушило кримінальне провадження, але підозри в цій справі досі нікому не оголошено. Цікаво, що в момент здійснення цієї оборудки заводом керував такий собі Віктор Козонак – виходець з Херсону, який був призначений на посаду директора заводу своїм земляком Романом Романовим.

Сам Романов– наближений до президента Порошенка багаторічний керівник державного концерну "Укроборонпром", який до Майдану займався продажем в Херсоні автомобілів та автобусів Порошенківського підприємства "Богдан Моторз". Ось так кумівство та корупція на простому прикладі ведуть до крадіжок та безгосподарності.

Керівник
Керівник "Укроборонпрому" Роман Романов

А ті, в свою чергу можуть зумовити серйозні трагедії. Можна було б злитися на блогерів, які залізли на цей об’єкт, але так само можна нарікати на дзеркало, яке чомусь показує вам не надто приємне зображення. Можливо, треба все ж таки щось змінювати в країні на краще? 

Автор: Дмитрий Гнап
Теги: Война на Донбассе Транспорт Видеоблоги Новости Харькова Оружие Укроборонпром Право на правду
Источник: 24 канал
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