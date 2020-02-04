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      Як коронавірус змінив життя мільйонів, або Чому краще скасувати подорож в Південно-Східну Азію

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      Коронавірус: фактично закриває Китай, напружуючи світову економіку / EPA / ТАСС

      Як виглядає турист у Південно-Східній Азії сьогодні.

      Поки в Україні постили меми про Тимошенко, яка вимагала відібрати в коронавірусу корону і передати їй, ну і про собак, звісно, в Азії все так закрутилося, що непросто знайти людину, яку б вся ця історія з вірусом не заторкнула навіть опосередковано. І схоже, скоро так буде не тільки в Азії.

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      В поїздці у Південно-Східну Азію ми втратили 18 квитків! У 5 авіакомпаній! Вже і не знаю, який день я займаюся переплануванням маршруту: списуюся, зідзвонююся, їжджу в офіси. Тільки купили нові квитки, рейс скасували наступного дня. Тільки перебронювали альтернативу, навіть підтвердження не встигло прийти – рейс уже скасували. Одна росіянка в паніці бігала по в'єтнамській аптеці й шукала маску – у неї пересадка в Гуанчжоу, але схоже, ніхто нікуди не полетів: В'єтнам призупинив усі рейси до Китаю. І навіть деякі до Гонконгу, хоч це не Китай. Квитки з Гонконгу в Європу різко виросли в ціні: вчора на гарячій лінії Turkish Airlines мені розповіли, що рейси переповнені, бо заможні гонконгці намагаюся втекти від зарази.

      Коли читаєш в новинах, що авіакомпанія припинила польоти – це просто інфо, нічого особливого. Коли ти в темі, і твій рейс (і не один, і не два!) теж скасували, розумієш масштаб проблеми – це кошмар! У когось закінчується віза, у когось немає грошей, бо квитки‚ вже на вже – по $1,5 тис. в одну сторону, комусь на весілля і за все, оплачено, у когось операція, важливі переговори – мільйони життів раптом змінилися за останній тиждень. Всі ці люди дзвонять на гарячі лінії і обурюються, і намагаються вилетіти хоч якось, але це майже неможливо.

      Сумно, що вірус забирає життя, але ще він серйозно вплине на світові ринки і навіть на геополітику. Він фактично закриває Китай, напружуючи світову економіку. Експерти кажуть, що цього разу все буде набагато серйозніше, ніж під час пандемії SARS 2003 році, яка, за оцінками, спровокувала глобальну економічну втрату в $40 мільярдів і 0,1% від глобального ВВП.

      Один із найбільших ударів прийме туризм. І не лише в Китаї. Наприклад, Таїланд вже знизив прогноз ВВП на 2020 р., очікувані втрати – $1,6 млрд. Прибуток мали б принести 2 млн китайських туристів лише за три місяці. Вчора в'єтнамська продавчиня технологічного одягу теж жалілася: бізнес зупинився – немає туристів з Тайваню, Гонконгу, які змітали буквально все. Як і Америка, В'єтнам припинив видачу віз китайцям, Росія – запровадила візи. Готелі та ресторани в багатьох країнах повідомляють на вході, що вони не працюють із гостями з Китаю.

      Масок давним-давно ніде нема, акції японського виробника пов'язок злетіли до небес. Антисептик для рук виріс в ціні в 4-5 разів і мало де продається. В аеропортах і місцях із масовками сканують температуру. Якось я покашляла у великій черзі, люди одразу шоковані повернулася глянути. Коротше, весело.

      Якщо ви чи ваші родичі або друзі збираються в Пд-Сх. Азію, добре подумайте, чи не варто скасувати поїздку (найкраще моніторити англомовні ЗМІ, вони реагують оперативно). Бо ми от не можемо звідси вибратися.

      Автор: Дарина Горова

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      Теги: Новости политики Коронавирус 2020 Публикации Путешествия Китай
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