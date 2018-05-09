Як корупційне крило СБУ позбавляє український бізнес інвестицій: резонансне розслідування

Корупційне крило СБУ робить Україну, а значить кожного з нас біднішими, а себе любих – багатшими. Тиск правоохоронних органів на український бізнес відлякує інвесторів, та є для них сигналом, що в країні відсутнє верховенство права.

Перше і найголовніше: держава, тобто політики та організації, за своєю природою не можуть нікого зробити багатшими. З тієї простої причини, що держава загалом не створює блага, вона лише розподіляє частину благ створених громадянами та бізнесом.

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Громадяни, тобто ми з вами, і наші бізнеси — ось хто створює блага для кожного окремо, усього народу і зокрема держави. Виглядає все так. Не держава, бізнес створює робочі місця, працюючи на яких люди отримують зарплату. Більше бізнесів – більше конкуренції, більше робочих місць, більше зарплат.

А як же роботи, за які платить держава, запитаєте ви? А ніяк. Не держава платить зарплату вчителям, медикам і солдатам, а ми — платники податків. Держава лише перерозподіляє частину створених нами благ, якими ми поділилися з нею у вигляді податків і зборів.

Тобто менше бізнесів, менше робочих місць, менше податків, менше зарплат для вчителів, медиків та солдатів. Усе максимально просто. Без чого не буде нових бізнесів? Без інвестицій. За свою суттю інвестиції — це кров для запуску або розширення бізнесу. Немає інвестицій — немає нових бізнесів, немає робочих місць, немає зарплат, купівельна спроможність падає, товари не купуються, бізнеси закриваються, робочі місця скорочують ще більше. Немає інвестицій — ми як країна і кожен з нас окремо стаємо біднішими. З цим зрозуміло.

Давайте тепер коротко розберемося, а що ж в нас з інвестиціями. Протягом останніх 12 років Україна значно відставала за рівнем інвестицій у порівнянні не лише з розвинутими країнами Заходу, а й з нашими сусідами у Східній Європі: вони на графіку — чорна лінія, ми — зелена. У 2017 році приток інвестицій становив лише 16% від ВВП. Для того, щоб українська економіка зростала хоча б темпами, про які мріє уряд (а це 5-7% ВВП), частка інвестицій в ВВП повинна бути більшою вдвічі.



Графік інвестицій в Україну

У 2017 році в Україну зайшло 1,7 мільярди нових інвестицій. Але проте того ж року з країни пішло 1,6 мільярдів доларів дивідендами. Висновок: чистого притоку іноземного капіталу майже немає. Цифри ж за перші три місяці 2018 року ще гірші: приплив іноземних інвестицій сповільнився до менше 100 мільйонів доларів за місяць, а відтік дивідендів навпаки збільшився.

Так у чому ж причина такої сумної картини з інвестиціями в Україну? Можливо, нам бракує кваліфікованих кадрів? Та ні, вистачає. І їхня робота, на жаль, коштує набагато дешевше, ніж вже навіть у Польщі. Може, податки зависокі? Та ні, для прикладу в скандинавських країнах вони значно вищі. Може, купувати ці товари не має кому? Та ні, зважаючи на кількість імпорту, покупців теж вистачає. Та й зрештою можна орієнтувати виробництво на експорт.

Дуже чітко на це запитання відповів президент Європейської бізнес асоціації (EBA) Томаш Фіала.

Тиск правоохоронних органів на бізнес — це червоне світло для будь-якого інвестора в Україні і є чітким сигналом для них, що в країні відсутнє верховенство права. Я багато спілкуюся з інвесторами та власниками бізнесу. Їхня позиція чітка: поки в Україні бізнес буде незахищеним від незаконних дій силовиків — сюди вкладатимуть в рази менше, ніж у наших західних сусідів, тому економічна відсталість буде зростати,

– розповів президент Європейської бізнес асоціації.

Низька інвестиційна активність безпосередньо пов’язана із відсутністю верховенства права в Україні. Інвестори просто не відчувають себе захищеними. Вони просто бояться, що їхні активи можуть "віджати" за допомогою корумпованих суддів, прокурорів чи СБУшників. Опитування, проведене Європейською Бізнес Асоціацією та Dragon Capital, показало, що інвестори вимагають від української влади. Перше — продемонструвати боротьбу з корупцією. Друге — змусити правоохоронні органи діяти по закону. Третє — перезапустити судову систему.

Це і є найважливіші вимоги інвесторів. Без рішення нами цих проблем в Україну не прийдуть інвестиції, бізнес розвиватися не буде, нових робочих місць створено теж не буде, а значить українці не отримають більше заробітку, а Україна — більше податків. Що своєю чергою не дозволить краще оснащувати нашу армію чи більше платити, наприклад, вчителями та солдатам.

Чи турбують ці наші проблеми винуватців цього свинства: податківців, прокурорів, суддів та СБУшників? Та начхати вони хотіли і нас, і на Україну. У них зі статками все більше ніж нормально. Навіть час ваш не забиратиму, демонструючи судівсько-прокурорські маєтки чи люксові авто податківців.

А ось на статки корупційного крила СБУшників подивитися вас попрошу. Ну щоб зрозуміти, як хлопці бідують за наш кошт. Чи не найбільше бідує перший заступник Голови СБУ Павло Демчина. Сам він згідно старої, ще паперової декларації за 2015 рік проживає в гуртожитку СБУ. При цьому цивільна дружина і мати трьох дітей першого заступника голови СБУ і одночасно керівника антикорупційного управління Павла Демчини, володіє елітними автомобілями і проживає в двоповерховому будинку з критим басейном, приблизна вартість якого оцінюється в десять мільйонів гривень.

Автопарк жінки Демчини складається з автомобілів Range Rover 2016 вартістю близько $100 тисяч, Mercedes-Benz 2016 року вартістю не менш $100 тисяч, Mazda 2014 і Peugeot 2012 випуску. А мати чиновника пенсіонерка Ніна Демчина впродовж останніх років стала власницею 3-кімнатної квартири у київській новобудівлі та будинку на 170 кв. м. в передмісті столиці.



Автопарк жінки Демчини/ візуалізація hromadske

Якщо раптом ви думаєте, що так живе лише керівництво СБУ, мушу вас заспокоїти. У простих співробітників економічного департаменту СБУ справи йдуть далеко не гірше. Зараз на екрані ви бачите їхні скромні авто. Хочете побачити їхні маєтки? І я хочу, але не можу, бо керівництво СБУ тупо приховало всі свої електронні декларації. Закон же для смердів, тобто нас з вами, а вони бояри і для них закон не писаний. Ми, до речі, це їхнє свинство зараз у Верховному Суді оскаржуємо.

Тут треба чесно зауважити, що далеко не всі в СБУ є безпринципними корупціонерами. Загалом Служба поділена на два крила: одне я називаю "військовим", інше — конченим, ой пробачте, корупційними. Постійно плутаюся. Військове крило — це справжні офіцери, які займаються контррозвідкою та контртероризмом. Саме вони, проводять унікальні бойові операції в тому числі за лінією фронту. Саме вони захищають наші родини від терористів і ФСБешників в тому числі всередині країни. В той же час потвори з корупційного крила СБУ за хабарі кришують нелегальне перебування в Києві іноземних громадян. У тому числі, можливо, ФСБешників та терористів.

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Отже, давайте підсумуємо. Допоки ми не змусимо владу (безвідносно її прізвищ) реформувати суд, прокуратуру, СБУ і податкову — в Україну не прийдуть інвестиції. Не буде реформ цих інституцій — не буде інвестицій. Без інвестицій не буде робочих місць і податкві, а значить і ми, і держава й далі будемо біднішати.

Якщо реформа суду, прокуратури і податкової — це довший процес, то значно поремонтувати СБУ може вже цього місяця. Відповідні правки до законопроекту про національну безпеку вже подані. Народні депутати кількома голосування можуть ліквідувати корупційне крило СБУ. Наші правки викидають весь цей корупційний баласт зі Служби Безпеки України.

Звільнені ресурси передадуть справжнім офіцерам СБУ, які займаються контррозвідкою та контртероризмом. А це сотні мільйонів бюджетних гривень, незліченні оперативно-технічні ресурси, можливість найняти тисячі нових, гідних і професійних співробітників. Знищимо корупційне крило СБУ — вирішимо 25% ключової проблеми інвесторів, а значить зробимо і Україну, і себе заможнішими.

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І ми це точно зробими. Раніше чи пізніше: або з цією Верховною Радою і Президентом, чи вже з наступними. І якщо сьогоднішні політики не спроможні провести ці необхідні реформи, ми цих політиків просто замінимо іншими. Не так довго залишилося.