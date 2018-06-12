15:24
12 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
28°C 14°C
  • среда
    22°C 16°C
  • четверг
    25°C 15°C
  • пятница
    23°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Португальцы в России. Маркировка рыбок
Вєсті Кремля
23:54, 11 июня
Вести.UA. Важные женщины Ляшко. Гены Гены
Вєсті.UA
23:32, 11 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Программы Право на правду
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Як кримінал за невтручання влади продовжує розправлятися з небайдужими громадянами

Право на правду 141 Читати новину українською

Неподалік містечка Есхар знайшли тіло 24-річного Миколи Бичка. Останні роки він захоплювався спортом та займався громадською діяльністю в своєму селищі.

Микола цікавився проблемами екології, зокрема підприємством, яке скидає стічні води в місцеві водойми.

Читайте также: Страх та ненависть в Черкасах: кримінальні подробиці життя депутата Гури

Від цього забруднення страждала не тільки річкова фауна, а й місцеві мешканці, які скаржилися на якість питної води. Микола готувався зареєструвати громадську організацію, щоб захищати права жителів містечка. І в один з днів набрати води для лабораторного аналізу. Але додому так і не повернувся.

Микола Бичка
Микола Бичко

Його тіло знайшли через добу, повішене в місцевому лісі,місткість з водою стояла поруч. Ані друзі, ані родичі, ані колеги Миколи не вірять в його самогубство. Крім поліції, яка спочатку довго не хотіла виїжджати на місце знахідки тіла, відкрила кримінальне провадження за статтею "самогубство".

В той самий час, поки поліцейські без особливого бажання розбирались в смерті активіста, невідомі спалили мотузку, на якій було повішене тіло Миколи Бичка. Таким чином, знищивши один із важливих доказів.

Мешканці містечка Есхар підозрюють, що до загибелі активіста може бути причетний їхній селищний голова Анатолій Легкошерст. Невдовзі з’ясувалось, що Бичко виступав проти розкрадання коштів на ремонт очисних споруд фірмою "AVA Service" засновником якої, є рідний брат селищного голови Легкошерста. Тим не менше, місцева поліція наразі підозрюваним селищного голову не вважає.

А поки мешканці Есхару намагалися відправити свого голову у відставку, депутати Харківської обласної ради надають йому моральну підтримку. Та висунили голову на нагородження почесною грамотою Верховною ради.

Але чи сталася б загибель Миколи Бичка, якби влада та правоохоронці раніше не проявляли повну бездіяльність та саботаж розслідування нападів на активістів? Адже торік на Харківщині вже траплялися напади на громадян, які викривають корупцію.

Читайте также: Як через бездіяльність влади, людина ризикує потрапити за грати

Спочатку напали на активіста Харківського антикорупційного центру Дмитра Булаха, який викривав дерибан землі в Харкові оточенням мера Кернеса. Його жорстоко побили кастетами, завдавши важких травм. Їхні імена не відомі і сьогодні. Натомість, буквально через місяць після побиття Булаха, побили його колегу – активіста Євгена Лісічкіна. Нікого так і не покарали. Що стало прекрасним сигналом для криміналу на Харківщині: з активістами можна безкарно розправлятися. Та й не тільки не Харківщині.

Мкола Булах
Микола Булах

Нещодавно також стався жорстокий напад на ватажка одеського Автомайдану Віталія Устименка, який взимку в суді вимагав покарати одеського мера за корупцію. Тоді просто в будівлі суду, на очах у поліції його побили тітушки. Після чого на Устименка напали двоє невідомих, які завдали йому удару ножем.

Устименко Віталій
Віталій Устименко

Так само безкарно кілька разів нападали на одеського активіста Сергія Стерненка. І в цьому випадку тільки його власні дії дозволили залишитися живим. При чому, найжорстокіші розправи над активістами стаються в тих областях, де місцева влада не приховує своїх сепаратистських поглядів і при цьому по вуха занурена в корупцію. Тобто, на Харківщині та Одещині.

  Сергій Стерненко
Сергій Стерненко

А київські керманичі знають, що підтримка в цих регіонах у них мінімальна, тому роблять ставку на дружбу і адміністративний ресурс цих місцевих князьків. Даруючи їм безкарність в обмін на лояльність. Заявляючи про рух в сучасну Європу.

Автор: Дмитрий Гнап
Теги: Новости Украины Новости Киева Жертвы Право на правду Новости Одессы Новости Харькова Видеоблоги
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Справа Ставицького: хто і навіщо вкинув "плівки"
сегодня, 15:01 Справа Ставицького: хто і навіщо вкинув "плівки"
Віталій Кулик 1269
Як кримінал за невтручання влади продовжує розправлятися з небайдужими громадянами
сегодня, 14:00 Як кримінал за невтручання влади продовжує розправлятися з небайдужими громадянами
Дмитро Гнап 141
Технологии iSensoric от Siemens Бытовая Техника – новая эпоха в развитии стиральных машин
сегодня, 12:00 Технологии iSensoric от Siemens Бытовая Техника – новая эпоха в развитии стиральных машин
В России откорректировали бюджет в ущерб пенсий, но в угоду военщины
сегодня, 12:02 В России откорректировали бюджет в ущерб пенсий, но в угоду военщины
Злой Одессит 853
Второй в рейтинге: топ-факты и критика Анатолия Гриценко
сегодня, 11:00 Второй в рейтинге: топ-факты и критика Анатолия Гриценко
413
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук