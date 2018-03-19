Як лікарі заробляють на смертельно-хворих українцях

Лікарі створюють собі додатковий заробіток на ліках для пацієнтів зі страшним діагнозом – рак. Ліки для онкохворих людей чиновники Закарпаття купують в 4 рази, а Кропивницького в 3 рази дорожче, ніж Міністерство охорони здоров'я.

Рік тому, як тільки заговорили про медичну реформу, головні лікарі найбільших лікарень та медичних інститутів України виступили категорично проти, тому що керівники державних лікарень не хочуть втрачати мільйонні потоки.

Не зважаючи на мізерні зарплати, головні лікарі ведуть досить нескромний спосіб життя. Люксові авто, будинки з басейнами, мільйони в готівці. Не повірите, але від обідраних лікарень та державних грошей, які на них виділяють.

Всі ліки для державних програм купують: або МОЗ за гроші з центрального бюджету, або місцеві лікарні за кошти місцевих бюджетів. Якщо порівняти, скільки за одні і ті самі ліки платить міністерство, а скільки місцеві лікарні, то різниця подекуди становить 4 рази на одному і тому ж препараті. За ці ж гроші можна було б врятувати в 4 рази більше людей.

Чому так стається – відповідь банально проста – відкати. Відкати, які "зашиваються" в ціни, і на яких заробляють головні лікарі.

До прикладу, один з препаратів для лікування онкології, Закарпатський обласний онкодиспансер купує за 18 гривень за пігулку, а Міністерство охорони здоров'я за 4 гривні. Порівняйте – 18 гривень і 4 гривні, за один і той же препарат, того ж самого виробника.

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Не дивно, адже міністерство вже 3 роки поспіль купує ліки через міжнародні організаціїї, такі як ЮНІСЕФ чи програма розвитку ООН. Міжнародні організації, які розуміючи реалії України намагаються вторгувати для нас найнижчу ціну. Натомість українські лікарі купують навіть наші вітчизняні препарати дорожче за міжнародників. От наприклад, за флакон золедронової кислоти українського виробництва міжнародники заплатили 180 гривень, а Кропивницький облдиспансер – 580 гривень, відчуваєте різницю?

А тепер подивимося, хто ж і в кого закуповує ліки на місцевому рівні. І вам все стане зрозуміло. От скажімо, Кропивницький обласний диспансер купує ліки виключно у дистрибюторів і в 2 рази дорожче. Знаєте, хто донедавна очолював Кропивницький, а тоді ще Кіровоградський обласний диспансер? Народний депутат від блоку Петра Порошенка – Костянтин Яриніч. А зараз його очолює батько народного депутата.



Костянтин Яриніч

Він очолював Кіровоградський обласний диспансер ще у 1990 роках. Потім передав місце у спадок сину, а коли той пішов у політику – повернувся на посаду, так би мовити, потримати тепле місце для сина. А то не дай Боже раптом когось іншого призначать – і хлібний сімейний бізнес втратиться назавжди.

Декларація батька народного депутата Яриніча, який все життя працює лікарем, вражає. Тільки знайомим він зміг позичити готівкою 1 мільйон гривень. А ще має кілька земельних ділянок, дім на майже 200 квадратів та квартиру.

Дружина депутата Яриніча – теж лікар. Вона задекларувала аж 8 квартир. І якщо такі статки її чоловік хоч якось може пояснити, бо до Верховної Ради мав успішну дружину-бізнесменку з приватною клінікою, то його батько все життя пропрацював в державній лікарні. Такої кількості нерухомого майна родині виявилося замало. І народний депутат не погребував взяти 168 тисяч гривень від держави компенсації за оренду готельного номера, яку може отримати від держави кожен депутат, що не має постійного житла в Києві. Отак-от, виявляється, 8 задекларованих квартир народному депутату не вистачає для того, щоб зняти за власний кошт номер в готелі.

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Якщо повернутися до Закарпаття і подивитися на закупівлі обласного онкодиспансеру, того, що купує ліки в 4 рази дорожче, ніж МОЗ. Виявляється, що там закуповують ліки в обхід електронної системи Прозорро, створеної спеціального для того, щоб зменшити корупцію у закупівлях.

З понад півтори сотні торгів, проведених лікарнею, 136 були допороговими. Що це означає? Що "схематозники" подробили велику суму закупівлі на декілька маленьких. А купівля за такі дрібненькі суми, хоча йдеться про майже 200 тисяч гривень – не вимагає прозорої процедури. Купуй що хочеш і в кого хочеш.

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Під час таких допорогових торгів дуже зручно купувати у потрібних дистрибюторів і в 4 рази дорожче. Конкуренції все одно не буде – договір підписується напряму з тим, до кого звернулася лікарня.

Хто ж головний лікар Закарпатського облдиспансеру? Не повірите, але засуджений в 2012 році за розкрадання державного майна Андрій Русин. Ще раз: засуджений, не звинувачений. Засуджений не так давно в 2012 році, а за розтрату державного майна зараз Русин очолює державну лікарню і купує ліки в 4 рази дорожче ніж інші, бо як тільки його засудили – тут же амністували. Тепер Андрій Русин знову розпоряджається бюджетними коштами, тобто лікує людей, і робить це в 4 рази дорожче, аніж це сама держава.



Андрій Русин

Чи варто говорити про те, що головний лікар державної лікарні задекларував мільйонні доходи? 5 мільйонів гривень готівкою та більше 2 гектарів землі. В цих мільйонах, кримінальних провадженнях та спадковій передачі трону, криється відповідь, чому у наших лікарнях немає ліків, і пацієнтам доводиться купувати все – від бинтів до туалетного паперу. Тому що в головних лікарів: маєтки, квартири та елітні машини. Тому що вони не лікарі, а бізнесмени, які заробляють на наших життях, прикриваючись білим халатом.