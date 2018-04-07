Как на телефонах Xiaomi добавить "быстрый набор" контакта: инструкция

Поскольку на все современные телефоны от компании Xiaomi установлена прошивка MIUI 9, то при первом включении у пользователей сразу же возникает много вопросов, потому как это программное обеспечение сильно отличается от обычного Android. Среди самых популярных вопросов, как настроить быстрый набор контакта.

Об этом говорится на сайте akket.com.

Много новых владельцев смартфонов Xiaomi задают себе вопрос, как настроить быстрый набор номера, чтобы звонить любому абоненту можно было одним единственным нажатием, как на многих других телефонах под управлением Android. Такая функция в прошивке MIUI 9, как и в его более ранних версиях, присутствует, однако чтобы начать ее использовать необходимо предварительно настроить, зная о том, как это сделать.

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Чтобы добавить быстрый набор номера необходимо запустить приложение "Телефон", после чего перейти в раздел "Контакты" и найти в списке нужного человека. Затем необходимо нажать на него в списке и удерживать палец несколько секунд, пока на экране мобильного устройства не появится вспомогательное меню, где можно увидеть пункт "Ярлык на рабочий стол", на который и необходимо нажать.

Как добавить "быстрый набор" на Xiaomi

Осталось только выбрать действие на выбор "Открыть контакт" или "Быстрый набор". При первом варианте, при нажатии на иконку на рабочем столе, быстро откроется карта нужного человека. Если использовать второй вариант, то мгновенно начнется набор номера. В некоторых случаях, при добавлении первого контакта на рабочий стол, нужно дать разрешение приложения на выполнение данных действий.

Инструкция добавления "быстрого набора" контакта на Xiaomi

Таким образом, можно посвятить целый рабочий стол на смартфоне Xiaomi избранным контактам, чтобы иметь возможность звонить им всего в одно нажатие.

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Это программное обеспечение доступно бесплатно, а скачать его можно из магазина Google Play, в котором у него несколько десятков тысяч положительных отзывов.