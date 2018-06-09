Як отримати мандат: викладач підкупив своїх студентів, аби ті голосували за нього на виборах

Полювання на голоси виборців оголошене відкритим. Чи зможе хтось захистити ваші права, ваш вибір та прагнення до кращих змін у країни? Усі ми в очікуванні великої бійні за кожен голос, який допоможе політичним діячам вдертися на "владні Олімпи" та вершити долі пересічних українців. Це ж лише ми поміж собою говоримо – а на що вплине мій єдиний один голос? Для них, повірте, – він має значення.

Хтось обіцяє золоті гори та життя по-новому, якщо ви проголосуєте на його користь, хтось діє одразу: підсовує виборцю подачки у вигляді продуктових наборів, а хтось і не гребує пропонувати гривню. І саме тому майбутні кандидати так радо витрачають грошенята на піар, рекламу та відвертий підкуп електорату.

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Бо за умови отримання мандату, усі ці вкладення відкупляться із лишком. Зловлять? Малоймовірно, а якщо зловлять – навряд покарають. Яскравий приклад того, що куплені голоси можуть легко забезпечити мандатом, а красномовний фактаж по цій справі – не буде достатньою причиною відмовитись від депутатства – історія обрання до депутатів Чернівецької міської ради пана Ростислава Білика восени 2015 року.

Він забезпечив собі електорат за рахунок студентів місцевого університету. Спостерігачі від громадської організації "Опора" помітили, що молоді виборці активно фотографували бюлетені. Як з’ясувалося згодом, їм пропонували реальні гроші – 300-400 гривень за те, аби вони "правильно" голосували, тобто за партію "Рідне місто" та кандидата Ростислава Білика, який, до речі, на той момент був викладачем в університеті. Фото з телефонів мало бути доказом того, що гроші відпрацьовані.



Ростислав Білик

У Чернівцях тоді здійнявся страшенний скандал, активісти викликали правоохоронців, склали протокол. Врешті, порушили навіть кримінальну справу. Сам Білик від причетності до підкупу виборців, звісно, відхрестився. Тоді ще нереформована "міліція" почала допитувати студентів та передавати справи до суду, де вони успішно розглядалися та навіть доходили до вироків – трьом студентам-організаторам за участь у схемі підкупу голосів впаяли навіть трирічний термін, щоправда з відтермінуванням на 1 рік.

11-ох із тих, хто свої голоси продавав, за щиросердне каяття від відповідальності звільнили. Доказів назбирали достатньо. А от щодо ймовірного бенефіціара цієї студенської схеми, самого депутата Білика, фактажу дотепер не вистачило. Ректорат чернівецького університету нерадивого викладача із заплямованою репутатцією звільнив. А сам він у розпал скандалу, наприкінці жовтня 2015, зник – поїхав за кордон. Білика оголосили у розшук, відкрили кримінальне провадження про підкуп виборців.

Раптом через 9 місяців влітку 2016 утікач з’явився на порозі прокуратури і сам забажав надати свідчення у власній справі. Відсутність на батьківщині пояснив необхідністю лікування за кордоном. Переконливо. Тож вже через тиждень після несподіваної явки фігуранта, прокурори справу проти нього закрили, бо складу злочину не знайшли.

Вже у 2017 році ктивісти від "Опори" не змирились і з цим та через суд домоглися, аби розслідування по Білику відновили. На початку нинішнього 2018 року її таки передали на розгляд до Шевченківського міського суду Чернівців. Але дотепер ще не відбулося жодного судового засідання, на якому б по суті розглядалися докази.

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А тим часом той самий головний фігурант Ростислав Білик вже майже три роки має чинний депутатський мандат. Більше того, через суд він домігся поновлення на посаді викладача університету. А що, нема вироку – нема підстав звинувачувати людину. З такими темпами розслідування, Білик цілком успішно досидить свою депутатську каденцію в міській раді Чернівців. Кого вже цікавитиме той вирок? А там, диви, вже і нові вибори, і знову університетський адмінресурс у його руках.

І це лише один яскравий приклад. Наочний. Зі свідками та принциповими активістами, які прагнуть добитися покарання за підкуп голосів. А скільки подібних випадків пройшли повз очі спостерігачів? Скільки таких схожих "Біликів" сидять у депутатських кріслах? Звісно, статистики не існує. Але я підозрюю – таких чимало. Така ситуація існувала роками, від виборів до виборів. І чи буде прийдешня виборча кампанія виключенням?

До нових виборів активісти "Опори" та керівництво МВС ініціювали підвищення кримінальної відповідальності за виборчі злочини. Але чи зупинять ці новації потенційних кандидатів від спокуси заплатити за бажаний результат, якщо ми бачимо, як на прикладі із Біликом, що навіть якщо вхоплений за руку покарати вкрай важко.

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Зі стартом передвиборної кампанії у регіонах з’являться так звані омбудсмени із захисту виборчих прав громадян. На місцях вони уважно слідкуватимуть за виборним процесом, агітацією, спробами тиснути, залякувати чи задобрювати електорат. Набиратиме, навчатиме та розсилатиме на службу по регіонах таких контролерів буде "Громадянська мережа "Опора". Вона вже заключили меморандум з МВС про співпрацю у цьому напрямку.

Правоохоронці обіцяйють протужну підтримку. Хотілося б вірити, що протистояти порушенням прав виборців разом з омбудсменами тепер буде трохи легше. І саме зараз іде відбір кандидатів на цю важливу посаду. Шанси є у кожного. Дотепер ми ніколи не були вдоволені владою, яку обираємо самі.

До речі, наш проект розслідувань "ЦРУ" активно придивляєься до діяльності народних обранців, і незабаром ми дамо розлогу персональну розкладку щодо того, як саме депутати опікуються виборцями і про свій бізнес не забувають.