Як Порошенко став посміховиськом в американських ЗМІ через скандал із зустріччю з Трампом

Президента Петра Порошенка корупційні скандали почали переслідувати вже не тільки в Україні, але за кордоном. Британська медійна корпорація BBC, що відома високими стандартами журналістики, повідомила сенсацію – президент Порошенко начебто секретно заплатив суму від 400 до 600 тисяч доларів за зустріч з новообраним американським лідером Дональдом Трампом, що відбулася минулого року.

Гроші начебто передавалися через особистого юридичного консультанта Трампа Майкла Коена, який прийняв платіж, але при цьому не був зареєстрований як іноземний лобіст.

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Сама ця історія, якщо виявиться правдою, смердить дуже неприємно. Коен має жахливу репутацію людини з темними зв'язками в минулому.

Він сам перебуває під слідством ФБР за виплату 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс за мовчання перед виборами щодо її сексуальних відносин з Трампом. Ця виплата трактується слідством як внесок Коена в політичну касу Трампа, що є порушенням американського закону в частині максимального розміру.



Майкл Коен

Розуміння невідворотності покарання змусило захисників американського президента змінити версію та стверджувати, що Трамп потім віддав ці гроші назад Коену. Щоправда, не прозвітував про ці виборчі видатки і також порушив закон.

У рамках цієї справи про гроші порноакторці у квітні поточного року ФБР здійснило рейд в офіс Коена та винесло звідти всю документацію. Тому, якщо за зустріч Порошенка з Трампом справді переводилися кошти на рахунки Коена, то докази цього саме могли бути вилучені американськими правоохоронцями в компанії адвоката.

Якщо це правда, то даний платіж є порушенням не лише українського закону Порошенком, якому заборонено оплачувати свою діяльність з інших джерел, аніж бюджетних, але і порушенням американського закону Трампом.

Очевидно, що ця історія ще буде предметом розслідування, оскільки американська преса останні два роки шукає будь-якої зручної нагоди вкусути Трампа. Що у випадку Порошенка також є поганим. Адже ідеться про президента, який має бути взірцем доброчесності, і при цьому представляє Україну в міжнародних відносинах.

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Викриття BBC про платіж Порошенка Коену для зустрічі з Трампом вже став темою для зловтішних жартів у програмі The Late Show. У програмі ведучий радить Коену організувати тепер зустріч Порошенку не з Трампом, а зі спеціальним прокурором Робертом Мюллером, який веде розслідування впливу Росії на вибори в США та вже висунув обвинувачення Полу Манафорту.

Фрагмент програми The Late Show with Stephen Colbert

Лобізм у США не є забороненим, але він має суворо реєструватися. І якщо Коен не подав до американського Міністерства юстиції звіт про отримані гроші за зустріч Порошенка із Трампом, то це трактується як хабар.

Чи міг Порошенко банально дати хабаря за лояльне ставлення Трампа? Звичайно, міг! Це повністю вписується до філософії його політичної поведінки, де бізнес-підходи домінують над моральними імперативами, і працює просте правило "за гроші можна купити все".

Окрім Коена, роль якого має бути з'ясована слідством ФБР, Порошенко має і офіційних лобістів у США, які зареєструвалися. Це компанія BGR, яка за контрактом має отримувати 50 тисяч доларів щомісяця.

Щоправда, і тут не без дивних посередників. За контрактом послуги лобістів для Порошенка покриває українська неурядова організація "Фонд підтримки реформ", але сама організація стверджує на мої офіційні звернення, що жодної копійки лобістам не заплатила.

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Окрім намагання заслужити лояльність адміністрації Трампа, Порошенко використовує американських лобістів для порятунку своєї репутації та конструювання потрібної політичної реальності. Так, після оприлюднення депутатом-втікачем Олександром Онищенком запису про корупцію за участі Порошенка, було кинуто сили … ні, не на спростування цих незаконних дій президента, а на дискредитацію самого Онищенка.

Аби допомогти Порошенку виплутатися з ситуації, на маловідомому сайті Times Square Chronicles було опубліковано статтю про те, що начебто Онищенко є агентом ФСБ та своїми заявами про корупцію Порошенка… правильно, відпрацьовує замовлення Кремля.



Стаття у Times Square Chronicles про Онищенка

Але навіть поверхневий аналіз показує вуха заказухи. Так, сам сайт ніколи раніше не писав про Україну, а сам автор публікації Вінсент Стіл жодного іншого журналістського розслідування не оприлюднював. Мета операції полягала в тому, щоб цю фейкову публікацію взяти за основу для поширення інформації вже в Україні.

І майже миттєво пропрезидентські сайти вже з посиланням на цю статтю почали розганяти інформацію під загаловками, що мали дискредитувати інформацію від Онищенка. Зацитуємо лише ту, що вийшла на 5 каналі Порошенка: "За утікачем Онищенком стоять спецслужби РФ – американські ЗМІ".

Аналогічно, десь у нетрях американського сайту The Washington Times було розміщено замовлення про те, що начебто Святослав Вакарчук є політичним проектом Джорджа Сороса. Для поширення фейку обрали видання з назвою, співзвучною з респектабельною газетою The Washington Post, а потім почали розганяти по українському інтернету, викупивши рекламні банери.

Фактично, Порошенко використовує США як майданчик для подальшого цементування свого режиму, витрачаючи для цього величезні гроші, використовуючи офіційних та неофіційних лобістів, створюючи інформаційні фейки та атакуючи опонентів. Все робиться з однією метою – і далі утриматися при владі, яка стала для Порошенка головним бізнес-проектом його життя. Переконаний, за це доведеться нести відповідальність – і на виборах, і перед законом.