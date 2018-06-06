Як при дефіциті зарплатні лікарям вдається накопичувати мільйони готівкою

Гуманітарною катастрофою назвав ситуацію в головному Протитуберкульозному закладі країни академік, головний фтизіатр країни Юрій Фещенко. А менш ніж за рік в його сейфі виявилося півмільйона євро незадекларованих коштів, які вкрали грабіжники.

На початку 2017 року директор Національного інституту фтизіатрії і пульмонології імені Яновського вийшов із заявою до ЗМІ, що інститут туберкульозу на межі закриття і дефіцит заробітної платні становить 80%, а пацієнтів немає чим годувати.

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Цього ж року невідомі грабіжники вдерлися до нього додому і вкрали в них з дружиною коштовності та півмільйона євро готівкою. От тільки одна проблема — у декларації Фещенка цих грошей не було.

У декларації головного пульмонолога країни та його дружини Наталі теж лікаря є все: дві земельні ділянки, два приватних будинку, будівлі в Криму та три квартири, от тільки готівки, викраденої з сейфа немає.



Юрій Фещенко

Очевидно, що головний пульмонолог збрехав у декларації, тому це є кримінальною відповідальністю. Ми направили заяву про злочин до Національної поліції з усіма публічно доступними фактами брехні. І не повірите – поліція нам відмовила, а коли ми пішли в суд, суддя двічі повідомляв нас про засідання на наступний день після того, як воно вже пройшло. І в результаті відмовив через те, що ми не з’явилися до суду.

За минулий рік зарплата директора інституту склала близько півмільйона гривень, з них 55 тисяч довічна плата за звання академіка та ще 50 тисяч гонорари від Державного експертного центру за надання консультацій, в тому числі і під час проведення клінічних випробувань.

А минулого року за проведення клінічних випробувань від фармацевтичних компаній лікар отримав 6 мільйонів гривень. 6 мільйонів отримала одна людина, не інститут, чи група науковців, а одна людина – директор державного медичного закладу.

Не повірите, але за підозрою в зловживаннях та фальсифікаціях в тому числі під час цих клінічних випробувань минулого року навіть розпочали кримінальне провадження. Серед фігурантів є ім'я і головного пульмонолога країни Юрія Івановича Фещенко. Якщо дослівно, то частину науковців, працівників та експертів Державного експертного центру звинувачують в тому, що вони "зловживають владою та вносять свідомо неправдиві відомості до офіційних документів".

Виявляється це не перше звинувачення Фещенко в фальсифікації клінічних випробувань та надання неправдивих даних. Так, у звіті підготовленому для Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради в кінці 2000 років уже фігурувало прізвище директора інституту фтизіатрії.

У ньому йде мова про випробування медичного обладнання в інституті, якого там насправді не було. Цього обладнання взагалі не завозили на територію України, проте Фещенко підписав документ про його тестування в медичному закладі.

Автора звіту, до речі, пізніше підірвали на авто, але інформація про страшні схеми під час закупівлі ліків та обладнання, фальсифікації під час проведення клінічних випробувань досі зберігаються в архівах Верховної Ради.

На території самого інституту зареєстрована ціла фармацевтична компанія "Юрія-фарм" та один з великих фармацевтичних дистриб'юторів країни – компанія МТК.



Фармацевтична компанія "Юрія-фарм"

Усі вони розташовані за однією адресою Київ, вул. Амосова 10 , Національний інститут фтизіатрії та пульмонології.

Крім того бенефіціарним власником української фармацевтичної компанії "Юрія-фарм" є провідний науковий співробітник інституту та співавтор багатьох наукових праць разом з Юрієм Фещенко Микола Гуменюк. Звичайно, збігом назви компанії та імені директора інституту – випадковість.



Микола Гуменюк

У наступній декларації вже з'явилася начебто позика в 12,5 мільйонів гривень, яка б могла пояснити викрадені гроші. От тільки халепа і Юрій Іванович погано прочитав закон, якби гроші йому реально позичили тоді, коли він написав, то він ще тоді мав би подати повідомлення про зміни майнового стану і вказати цю кругленьку суму не пізніше ніж за три дні після отримання позики.

Тепер же він робить все, аби "відмазатися" від питань громадськості і журналістів, а звідки ж гроші, та не нести кримінальну відповідальність за їх приховування.

І тут ще одна цікава деталь. Позичив гроші головний пульмонолог в Жебровської Філі Іванівни, яка на той момент була одним з керівників Асоціації виробників ліків України

І диво – до цієї ж асоціації входить компанія "Юрія-фарм", розташована на території інституту, а президентом асоціації є Петро Багрій, відомий в Україні фармацевтичний дистриб’ютор.

2 основні компанії, підконтрольні Багрію, лише за минулий рік виграли майже 13 мільйони гривень на тендерах в інституті пульмонології.



Петро Багрій

Як бачимо світ тісний, особливо світ людей, які заробляють на ліках, хворих та державних лікарнях. Вони називають себе медичною чи іноді навіть академічною елітою.

Насправді це ж люди, які використовуючи своє службове становище заробляють мільйони, навіть десятки мільйонів, в цей самий час звинувачуючи державу в недофінансуванні та невиплаті заробітної платні.