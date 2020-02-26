Как шавка, что лает на слона, – Аваков ответил на скандальные слова Суркова об Украине
Бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков выглядит, как закомплексованный "стратег" с завышенной самооценкой.
Украина живет независимо от представления о ней отставного шовиниста, об этом написал глава МВД Украины Арсен Аваков на своей твиттер-странице.
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Аваков назвал Суркова "сударем" и призвал "не шуметь".
Сурков – со своими перлами о Украине – выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит – как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие,
– написал он.
Кто такой Сурков и что он сказал об Украине?
Экс-помощник Путина впервые дал интервью после своей отставки – и сразу в стиле лучшей российской попаганды. Он заявил, что "Украины нет", а "есть украинство" и "специфическое расстройство умов". Зато боевиков на Донбассе Сурков назвал "героями".
Сурков занимался украинским вопросом по выборам 2004 года. Начиная с 2013 года, он отвечал за отношения России с Украиной. Его называют идеологом проекта "Новороссия", предусматривающий й аннексию юго-восточных регионов Украины и Крыма. Он также отвечал за формирование политики и сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией.
25 января стало известно, что помощник президента России Владислав Сурков покинул государственную службу. Сам Сурков говорит, что пошел в отставку из-за "смены курса на украинском направлении."