Як суддя дозволив Мінобороні та "Укрбуду" добудувати заборонених 26 поверхів у центрі Києва

Не можна просто так взяти і добудувати балкон до вашої квартири на першому поверсі чи цілий маєток, чи житловий квартал. Принаймні, без відповідних дозволів та погоджень планів будівництва. Інакше, такі прибудови, будинки і навіть ЖК мають бути знесені. Особливо, якщо вони руйнують історичну спадщину.

НЕчесть тижня

Проте, якщо ви особисто знаєте суддю Окружного адміністративного суду міста Києва – то вам можна все.

Читайте также: Одіозна суддя, що порушила права позивача і завдала збитків державі на 3 мільйони доларів

Наприклад, Міноборони та корпорації "Укрбуд" у цьому допоміг суддя ОАСКу Ігор Погрібніченко. У вересні він розглядав спір щодо ЖК "Покрова" на вулиці Січових Стрільців, який Міноборони з "Укрбудом" вирішили побудувати в десяти хвилинах їзди від Майдану Незалежності. Будинки в ЖК мали сягати 26 поверхів.



ЖК "Покрова", куди мали добудувати додаткових 26 поверхів

Проблема в тому, що в історичному ареалі Києва діє обмеження по висотності (не можна будувати вище 27 метрів, а це десь 9 поверхів). Тому суди трьох інстанцій, включно із Верховним, зобов’язали забудовників зупинити виконання будівельних робіт до розроблення нової проєктної документації, яка б враховувала ці обмеження.

Читайте также: Через які фальсифікації ще одна суддя Майдану залишилася на посаді

У постанові Верховного Суду було зазначено, що попередня проєктна документація була розроблена з порушенням вимог законодавства, на підставі старих містобудівних умов та обмежень, які давно втратили чинність.

Забудовники зменшувати висотність ЖК та змінювати документацію не захотіли. А тому в червні звернулися до Окружного адмінсуду з вимогою збільшити дозвіл на будівництво в Києві до 72 метрів так, щоб в їх будівлі залишилось 26 поверхів. І от 16 вересня суддя ОАСК Ігор Погрібніченко цю вимогу задовольнив.



Ігор Погрібніченко

Погрібніченко обґрунтував своє рішення тим, що Верховний Суд не скасував старі Містобудівні умови та обмеження, значить вони – законні. Але не можна скасувати те, що не діє.

І проблема не лише в тому, що суддя Окружного адмінсуду міста Києва дозволив будувати багатоповерхівки в центрі Києва всупереч нормам законодавства та відсутності належної документації. Він взагалі не мав розглядати цю справу. Бо як суддя першої інстанції не може оскаржувати рішення Верховного суду.

До речі, Ігор Погрібніченко один із суддів які засвітилися на плівках "Вовка". Саме тих плівках, які опублікувало НАБУ та Генеральна прокуратура в серпні. Стверджуючи, що судді ОАСКу намагались встановити контроль над Кваліфкомісією суддів, щоб самим не проходити через перевірку на профпридатність.



НЕчесть тижня – Ігор Погрібніченко

Цікаво, що сам Погрібніченко, попри негативний висновок Громадської ради доброчесності, перевірку пройшов успішно. Хоча ГРД підозрює Погрібніченка в сумнівному виведення службової квартири з числа службових, неналежному декларуванні статків, оформленні майна на матір, винесенні рішень під час відпусток. І це ще не повний список претензій. А от сам суддя вважає себе надзвичайно доброчесним.



Отже, премію НЕ.ЧЕСТЬ тижня отримує суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Ігор Погрібніченко за порушення правил підсудності справ, неналежне декларування майна та інші численні порушення правил суддівської етики.

Честь тижня

Кияни та гості столиці добре знайомі з історією будинку-монстра. Ні, це не історія жахів. Просто чергова історія про незаконне будівництво. Але цього разу забудовники зазіхнули ТОВ "Пателі Лізинг" на святе – унікальний архітектурно-ландшафтний комплекс Подолу.



Архітектурно-ландшафтний комплекс Подолу

Простими словами – побудували 12-поверхівку в історичному центрі Києва, маючи дозвіл виключно на 8. Та навіть оголосили про продаж квартир, апартаментів та офісів. Після протестів активістів, Київрада подала позов про знесення самовільно здійсненої надбудови до Господарського суду міста Києва.

Ще в жовтні 2015 року колегія суддів під головуванням Вадима Босого призначила експертизу, на яку винесли питання саме по дотриманню норм забудови в історичній зоні.

Читайте также: Чому маловідомий суддя заборонив заступниці голови Нацбанку виконувати обов'язки

Як консультантів залучили не лише будівельників, а й експертів-архітекторів. Пізніше експертиза підтвердила, що будівля не відповідає правилам будівництва та негативно впливає на збереження культурного ансамблю Подолу.

Також суддя Вадим Босий заборонив вводити будинок в експлуатацію та здійснювати інші реєстраційні дії до вирішення спору. Якби суддя цього не зробив, то в квартири почали б заселятись жильці, що б ускладнило чи навіть зробило б неможливим знесення забудови в майбутньому. Бо нещасних покупців довелось би викидати на вулицю.



Честь тижня – Вадим Босий

Отже, премію ЧЕСТЬ тижня за захист архітектурного ансамблю історичного центру Києва отримує суддя Господарського суду міста Києва Вадим Босий.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.