Як українці виборюють свої права: топ прикладів потужної громадської активності 2018 року

До нового року залишилося вже менше місяця. Але у грудні може відбутися ще багато політичних подій. По-перше, ще діє воєнний стан, до того ж партії проводять з’їзди і висувають кандидатів у президенти. В останній день року розпочнеться реєстрація цих кандидатів. Тому політичні підсумки підбивати ще зарано.

Та вже час говорити про ті громадські ініціативи і людей, які цього року боролися і відстоювали свої права.

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Я часто повторюю, що одне із найголовніших досягнень Майдану – це поява сильного і вимогливого до влади громадянського суспільства. І через 5 років після Революції гідності, українці продовжують тиснути, вимагати і виправляти помилки, які роблять державні діячі. Часто, саме ця критика призводить до результату. Наприклад, цього року нарешті Верховна Рада ухвалила законопроект про Антикорупційний суд.

Зараз вже йде відбір кандидатів до цієї надзвичайно важливої установи. Без тиску громадських організацій і наших міжнародних партнерів, це питання досі б обговорювалося на рівні комітетів. Але до цієї установи вже точно не потрапить одна з героїнь цього випуску – суддя-викривач з Полтави Лариса Гольник.

Гольник з’явилася в усіх українських новинах в кінці листопада 2017 року. На неї і її чоловіка, скоїли напад невідомі, коли вони повертались додому. Суддю били по голові. Як виявилось, у Лариси Гольник є впливові вороги, серед яких – мер Полтави Олександр Мамай. Суддя відмовилася йти на корупційну угоду з його оточенням і прийняти рішення на користь інтересів мера в одній зі справ. Хабар їй пропонував колишній його заступник.

Але боротьба за справедливість у випадку з Гольник призвела лише до того, що вона отримала догану від Вищої ради правосуддя. А Вища кваліфікаційна комісія суддів не допустила її до участі у конкурсі на посаду судді Антикорупційного суду. Зараз Гольник – суддя без повноважень. Ще 18 квітня президент Петро Порошенко отримав подання на призначення її суддею безстроково, але досі президент не підписав відповідний указ. Суддя тепер позивається до голови держави. З одного боку, радісно, що в Україні нарешті з’являються принципові судді і про них дізнається вся країна. Але з іншого, як бачимо, їм ще не дуже щастить. Так не має бути. Країна заслуговує на чесне правосуддя.



Лариса Гольник

Довелося поборотися за свої права цього року і журналістам. І тут необхідно згадати автора і ведучу програми "Схеми:корупція в деталях" Наталку Седлецьку. Генеральна прокуратура з допомогою суду отримала дозвіл на перевірку її та мого телефону за 17 місяців. Після розгляду Апеляційної скарги, Седлецька звернулася до Європейського суду з прав людини, захищаючи свою професійну інформацію та джерела. І Європейський суд у терміновому порядку заборонив українським державним органам здійснювати таку перевірку до винесення остаточного рішення по скарзі журналіста.

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Це велика перемога для усіх українських журналістів, але шкода, що для захисту професійних прав доводиться звертатися аж до Європейського суду, а не українського.



Наталія Седлецька

Окремо хочу відзначити, ініціативу "Хто замовив Катю Гандзюк?" Це група активістів, які об’єдналися для того, щоб контролювати розслідування правоохоронних органів вбивства херсонської активістки і політика Катерини Гандзюк. Невідомі облили її кислотою і через 3 місяці вона померла у лікарні. Друзі і соратники Катерини, на фейсбук-сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк" інформують про судові засідання по цій резонансній справі і навіть самі провели власне розслідування, яке виявило, що напочатку поліція затримала людину, яка не має відношення до злочину.

Справа ще не розкрита до кінця, а тому представники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" продовжують свою діяльність. Їхня мета – щоб усі, від виконавців до замовника, потрапили за грати.

Велику мужність і готовність допомоги цього року продемонстрували деякі мешканці анексованого Криму. Росіяни напали на українських моряків в Азовському морі, захопили наші військові кораблі і доставили їх разом з людьми до Криму. Кримські татари, а також інші небайдужі кримчани, миттєво організували збір допомоги для українських моряків, у яких не було нічого, навіть предметів особистої гігієни.

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І незважачи на те, що за наказом росіян, наших хлопців перевезли із Криму до Москви у слідчий ізолятор, кримські татари поїхали і туди відвозити морякам допомогу – одяг, їжу і все необхідне. Усім кримчанам, які прийшли на допомогу, величезне дякую. І дуже б хотілося, щоб військові якнайшвидше повернулись додому. Усім же, хто бореться за справедливість, чесне правосуддя, з корупцією і зовнішнім ворогом, треба побажати сил і витримки. Це все точно не даремно.