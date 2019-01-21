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      Як впливові бізнесмени та діти-мажори цинічно уникають покарання за скоєні ДТП

      Право на правду 29 Читати новину українською

      В Україні вкотре постає питання про притягнення до відповідальності порушників правил дорожнього руху. Особливо так званих мажорів, які спричиняють смертельні ДТП та здебільшого уникають покарання.

      Днями прийшла трагічна звістка із Полтави. Там, після двох місяців в комі, в лікарні помер 14-річний Артем Левченко. На початку листопада 2018 року його в центрі міста збила на позашляховику Mercedes місцева мешканка Наталія Саєнко.

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      Жінка досить відома в Полтаві, оскільки є власницею двох ресторанів і вже раніше затримувалася правоохоронцями за водіння машини у нетверезому стані. Трагедія сталася тоді, коли хлопець після велосипедного тренування повертався додому й перетинав пішохідний перехід.

      Саєнко летіла на такій швидкості, що після удару джип проїхав ще добру сотню метрів, а від контакту з підлітком на машині утворилась велика вм'ятина і повністю вкрилося тріщинами лобове скло.

      Як це часто буває в таких ситуаціях, до жінки швидко приїхала підмога. Зокрема, її чоловік, приїхавши на місце аварії, одразу зняв з машини номери й забрав відеореєстратор. Записувальний прилад він надав поліції лише на наступний день, але пам'ять на ньому була порожня, всі записи були стерті. Хоча свідки наполягають, що хлопець знаходився саме на пішохідному переході.

      ДТП у Полтаві
      Фото з місця ДТП у Полтаві

      Через два місяці розслідування поліцейські так і не оголосили жінці підозру в скоєнні ДТП. Вони зробили це лише через день після того, як підліток помер у лікарні, а громадськість знову почала обговорювати цю страшну подію. Родичі загиблого хлопця серйозно побоюються, що справу почнуть заминати. Адже разом з чоловіком потерпілої, очевидці події бачили на місці аварії ще й одного з працівників полтавської прокуратури.

      Батьки Артема наполягають, що не приймуть жодної грошової компенсації за смерть сина і не відмовляться від своїх вимог встановити справедливість в цій справі. Єдина проблема в тому, що проведення слідства й висунення обвинувачення залежить не від них, а від поліції та прокуратури.

      А ми знаємо, як вони працюють в таких випадках. Адже нещодавно виповнилося рівно три роки з часу резонансної аварії в Києві біля станції метро "Лівобережна". Тоді, джип Mercedes, за кермом якого знаходився 20-річний Станіслав Толстошеєв, вилетів на тротуар і збив на смерть жінку. 

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      Юнак виявився сином впливового бізнесмена з Донецької області, який швидко опинився на місці ДТП, яке скоїв його нащадок. Я ще тоді публікував фотографії дивних переговорів, які батько цього мажора вів на місці події з поліцейськими оперативниками.

      ДТП у Києві
      Толстошеєва позбавили прав лише через рік після смертельної ДТП

      І ось результат: буквально за кілька днів після аварії поліція оголосила, що Толстошеєв-молодший в ДТП не винен – в нього вроджена вада серця, від якої він знепритомнів за кермом й втратив контроль над машиною.

      Натомість, вдалося досить швидко розшукати фотографії цього мажора в соціальних мережах, де він, не зважаючи на хворе серце, п'є алкоголь, палить цигарки, розважається на лижах та яхтах. І спілкуючись з друзями в соцмережах не приховує, що його улюблений напій – це спрайт з кодеїном. Нагадаю, кодеїн – це синтетичний наркотик.

      Ба більше, вдалося з'ясувати, що за рік до цієї аварії Толстошеєв зчинив ще одну, в якій, на щастя, людина не загинула, а лише отримала травми. Фактів, які б вказували на те, що Толстошеєв має постати перед судом, було чимало, але прокуратура Києва через півроку закрила справу – начебто за відсутністю складу злочину.

      Тоді піднявся величезний розголос й генеральний прокурор Юрій Луценко особисто втрутився в цю історію, наказавши повторно відкрити справу й  притягти до відповідальності тих правоохоронців, які покривають мажора – саме так заявила тоді прес-служба генпрокурора. 

      З тієї події минуло вже три роки. Ця справа повторно відкрита прокуратурою, та досі не розслідувана. Обіцянки генпрокурора притягнути до відповідальності винних у попередньому закритті справи так й залишилися обіцянками. 

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      Скоро виповниться вже рік, як у харківському суді йде слухання справи Олени Зайцевої: жінка спричинила аварію, в якій загинуло шестеро людей. В цій справі з вини прокуратури зникають то докази, то експерти. Лише неймовірні зусилля родичів жертв та адвокатів не дали їй остаточно розсипатися й не дали донці впливових батьків піти від відповідальності.

      ДТП у Харкові
      Експерти встановили, що Зайцева рухалася зі швидкістю 106 кілометрів за годину

      Хотілося би сказати батькам хлопця з Полтави щось обнадійливе про справедливість і закон, які мають взяти гору. Та знаючи чимало про нинішню владу й нинішніх правоохоронців, залишається тільки сумна й гірка правда. 

      Автор: Дмитрий Гнап
      Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП Видеоблоги Прокуратура Киева Жертвы Новости Полтавы Право на правду
      Источник: 24 канал
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