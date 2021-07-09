Якобы из-за "террориста" : в аэропорту Стамбула задержали самолет на Харьков

Рейс должен был взлететь в 13:30, но его перенесли. Об этом сообщила очевидица, харьковчанка Карина.

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Девушка отметила, что пассажиров вывели из самолета.

Теперь из самолета вывели террориста, бл*ть! Нас всех вывели, проверяют самолет на наличие бомбы,

– написала Карина.



История Карины / Фото из инстаграма kozyrnaya_karin

Однако потом девушка рассказала, что у одного мужчины просто не было медицинского страхования. Именно поэтому пассажирам пришлось ждать.

К слову, на сайте аэропорта "Стамбул" было указано, что рейс PQ 0500 компании SkyUp вылетает в 17:15. Самолет должен сесть в Харькове в 19:15. В пресс-службе не указали, почему была задержка.

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