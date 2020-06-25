Якова Смолия и других членов руководства Нацбанка могут заменить. В Раде считают их деятельность вредной для экономики Украины. США и Европа считают иначе. Кто и когда может заменить главу Нацбанка.

Почему хотят сменить главу НБУ

Профильный комитет вынес постановление, которым по сути хочет начать процесс смены главы Нацбанка, а также уменьшение независимости этого органа. Свою позицию комитет аргументировал рядом обвинений в сторону НБУ и его председателя. 24 канал разобрался почему руководство хотят заменить и почему международные партнеры против этого.

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В чем обвиняют Смолия и НБУ

1. Медленное уменьшение учетной ставки, учитывая факт, что она одна из самых высоких в мире.

Заметим, что в этом году НБУ уже 4 раза снижал учетную ставку, в целом на 7,5%. Сейчас она составляет 6%. На этот год пришлось рекордное снижение, при том, что осенью ставку могут снизить снова. Также по информации "Минфин", Совет НБУ настаивал на радикальных шагах в снижении учетной ставки еще в середине 2019.

О том, как учетная ставка влияет на депозиты, кредиты, ипотеки и курс валют читайте в нашем материале Учетную ставку снизили до рекордного минимума: что будет с депозитами, кредитами и гривной.

2. Изъятие денег из экономики и жесткая монетарная политика. Соотношение денежной массы к номинальному ВВП сократилось с 58,8% в 2014 году до 34,2% в 2019. Как отмечают в профильном комитете, по сравнению с другими странами, количество денег в нашей экономике вдвое меньше, чем это необходимо.

Малое количество денег означает "сужение" реальных денег, обслуживающих экономику страны. "Прежде всего это ограничение кредитования и высокие процентные ставки влекут за собой рост инфляции. Это означает, что и домохозяйства, и экономические субъекты не могут рассчитывать на реальное финансирование своих потребительских нужд и инвестиционных проектов", – написал экономист Василий Юрчишин.

3. Неадекватный уровень реагирования на финансовые и экономические вызовы и отсутствие мер, стимулирующих экономику. Это в частности:

отсутствие мер по монетарному стимулированию экономики;

отсутствие адекватных мер, направленных на смягчение требований к оценке кредитного риска;

наличие ограничений по операциям с ОВГЗ;

отсутствие мер, направленных на увеличение их привлекательности;

отсутствие программ по выкупу активов.

4. Высокие ставки по депозитным сертификатам НБУ (в 2019 это 18 –13,5%). Как отметили в профильном комитете, это разрушило функционирования кредитного рынка в Украине, и поэтому банковская система переориентировалась на депозитные сертификаты НБУ и ОВГЗ.

5. Деятельность Нацбанка с ОВГЗ привела к негативным последствиям с признаками "финансовой пирамиды". Это также включает укрепление гривны. Все это увеличило долговую нагрузку на Украину.

С этим категорически не согласен Сергей Фурса, который отмечает, что в последние годы долговая нагрузка наоборот снижалась, включая 2019 год. ВВП рос быстрее, чем абсолютный уровень долга, дефицит бюджета был контролируемым. В результате, уровень долговой нагрузки снизился с 80% от ВВП до 52% от ВВП на начало 2020 года. Эксперт подчеркивает, что скорее всего, это лучшая долговая динамика среди всех стран мира.

Что касается ОВГЗ, то стоимость заимствований снизилась в 2019 году почти вдвое. Если в начале года Минфин вынужден был занимать под 18 – 20%, то в конце – 10 – 11%. "Это кардинальное снижение. Вдвое. За такое памятник надо ставить", – говорит эксперт. Между тем сроки заимствований увеличились. Если раньше удавалось привлечь деньги на 1 – 2 года, а чаще до года, то теперь в основном это 2, 3 и 5 лет.

6. Национальный банк Украины допустил искусственную ревальвацию гривны в 2019 году из-за недостаточного выкупа валюты в международные резервы. Из-за укрепления курса существенно сократилась выручка украинских экспортеров и, как следствие, — доходы бюджета, говорится в постановлении.

Если кто-то говорит что тем слишком укрепили курс гривны (это тоже, оказывается, преступление), то таким людям стоит глянуть статистику и увидеть, что Нацбанк в прошлом году выкупил с валютного рынка 8 млрд долларов. То есть он выкупил вдвое больше американской валюты, чем занесли сюда иностранные инвесторы,

– рассказывает в эфире 24 канала Сергей Фурса.

Заметим, что с помощью золотовалютных резервов Нацбанк может регулировать курс. Когда НБУ скупает иностранную валюту, то курс гривны наоборот ослабевает. Поэтому аргументы, что НБУ укрепил гривну, не слишком резонные.

Как будут менять голову

Процедура смены руководства Нацбанка предусматривает такие 4 шага:

Признание неудовлетворительной работы нацбанковцев профильным комитетом. Заслушивание отчета главы НБУ. Голосование Верховной Рады за неудовлетворительную оценку работы регулятора. Рекомендация президенту отправить правление Нацбанка в отставку.

Первый шаг профильный комитет выполнил своим постановлением. Второй шаг выполнят осенью, так как постановлением комитет обязал главу НБУ Якова Смолия выступить с отчетом в четвертом квартале, то есть этой осенью.

На третьем этапе станет понятно, устранят руководство или нет. Если Рада проголосует "против", то Смолий остается на своем посту до 2025 года, как и другие члены правления до конца своих сроков. Если же власть проголосует "за", то решение перейдет в руки президента Зеленского.

Временная следственная комиссия

Профильный комитет также решил создать Временную следственную комиссию, которая оценит действия руководства Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов в 2014 – 2019 годах, когда руководителями были Валерия Гонтарева, а впоследствии и действующий руководитель Яков Смолий. Он вступил в должность в 2018.

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Почему международные партнеры против вмешательства в НБУ

Что сказали в США

США выразили свою поддержку руководству НБУ и его действиям на фоне создания Временной следственной комиссии и оценки профильным комитетом действий Нацбанка как неудовлетворительных.

"Во время сегодняшней встречи с главой НБУ Яковом Смолием, Временная поверенная в делах США Кристина Квин высоко оценила усилия центрального банка по поддержанию макрофинансовой стабильности во время кризиса COVID-19 и подчеркнула, насколько важна независимость НБУ для экономического роста", – сообщили в посольстве США в Украине.

МВФ против

МВФ неоднократно заявлял о необходимости сохранения автономности НБУ как важного в обеспечении макроэкономической и финансовой стабильности органа. Такое обязательство взяла на себя Украина перед МВФ в меморандуме.

Мы будем избегать любых действий, которые могут означать политическое вмешательство в независимость НБУ (относительно решений касаемо политики, ограничений сроков каденции и правовой защиты руководителей и персонала),

– говорится в меморандуме.

Поэтому невыполнение этого требования, может негативно сказаться на получении Украиной последующих траншей, которые являются критически необходимыми для экономики.

G7 пригрозили ухудшением отношений

Страны "Большой семерки" не поддерживают решение профильного комитета. Послы этих стран заявили, что становление этого органа независимым было одной из важнейших реформ со времен Революции Достоинства. И именно Нацбанк восстановил доверие к банковскому сектору и решил тяжелый банковский кризис.

Подрыв независимости НБУ повлияет на украинцев, повредит доверию инвесторов и поставит под угрозу международную поддержку усилий украинского правительства по построению безопасной, успешной и демократической страны,

– предупредили послы G7 в Twitter.

Отметим, что в страны G7 входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада.

Кандидаты на замену

Вероятными кандидатами на замену Якову Смолию могут стать Елена Щербакова, Роман Жуковский и Владимир Лавренчук, сообщает "Минфин". 24 канал собрал что известно о каждом из них.

Елена Щербакова

Щербакова – член Совета НБУ. Она проработала в Нацбанке 20 лет, но в 2014 ушла с должности. Впоследствии получила должность советника Ощадбанка, а позже присоединилась к Совету Нацбанка.

Декларация Щербаковой

В собственности вероятной кандидатки 5 земельных участков на Киевщине и Ивано-Франковщине, 2 жилых дома на Ивано-Франковщине и 2 квартиры в Киеве.

Щербакова владеет двумя автомобилями:

Toyota Land Cruiser 150 2011 года выпуска, который купила за 800 тысяч гривен;

Toyota Land Cruiser 200 2017 года выпуска, который приобрела за 1,97 миллиона гривен.

В общем в 2019 году она получила доходы размером более 3 миллионов гривен. Кроме того, задекларировала сывше 4,5 миллионов гривен наличными.

Роман Жуковский

Жуковский начал карьеру с Укрсоцбанка. Потом перешел в Минэкономики и работал в секретариатах различных президентов (Виктор Ющенко и Виктора Януковича). После этого перешел на работу в структуру Всемирного банка, где работает до сих пор. По информации "Минфина", Жуковскому предлагали должность министра экономики в команде Владимира Зеленского, но тот отказался. Должность Жуковского не предусматривает подачу декларации.

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Владимир Лавренчук

Владимира Лавренчука рассматривали на пост главы Нацбанка еще в 2014, но тогда должность получила Гонтарева.

Лавренчук 38 лет работал в банковской системе, в частности с 2002 возглавлял Райффайзен Банк Аваль. Однако в 2019 его контракт не продлили.