Верховная Рада поддержала отставку главы НБУ Якова Смолия
Верховная Рада Украины проголосовала за отставку главы Национального банка Якова Смолия. Обязанности главы НБУ будет исполнять первый заместитель Смолия – Екатерина Рожкова.
Соответствующее решение поддержали 286 народных депутатов, сообщает 24 канал. Против высказались 43, воздержались 11, а 29 – не голосовали вообще.
Важно Это красная линия, это протест: эмоциональная речь Смолия в Раде перед голосованием за отставку
Во время выступления в Раде Яков Смолий подытожил результаты и достижения своей работы, а также искренне поблагодарил всех работников Нацбанка, которые вдохновляли его на протяжении всего профессионального пути.
Яков Смолий отметил, что принял сложное решение из-за систематического политического давления.
Давление с целью принятия решений, которые не являются экономически обоснованными, которые сфокусированы на краткосрочные простые победы и могут стоить дорого украинской экономике,
– сказал Смолий с трибуны парламента.
Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию 2 июля.
Впоследствии президент Владимир Зеленский и Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрели и согласовали отставку главы НБУ.
Отставка Якова Смолия: что известно
- СМИ сообщали, что Яков Смолий решил уйти в отставку после конфликта с Владимиром Зеленским.
- Нацбанк с уважением принял решение Якова Смолия.
- В Офисе Президента заявили, что правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности.
- МВФ отметил существенные достижения в обеспечении ценовой стабильности в Украине под руководством Якова Смолия.
- Сейчас среди главных кандидатов на должность главы НБУ называют Кирилла Шевченко, Владимира Лавренчука и Тимофея Милованова.