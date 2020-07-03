Верховная Рада Украины проголосовала за отставку главы Национального банка Якова Смолия. Обязанности главы НБУ будет исполнять первый заместитель Смолия – Екатерина Рожкова.

Соответствующее решение поддержали 286 народных депутатов, сообщает 24 канал. Против высказались 43, воздержались 11, а 29 – не голосовали вообще.

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Во время выступления в Раде Яков Смолий подытожил результаты и достижения своей работы, а также искренне поблагодарил всех работников Нацбанка, которые вдохновляли его на протяжении всего профессионального пути.

Яков Смолий отметил, что принял сложное решение из-за систематического политического давления.

Давление с целью принятия решений, которые не являются экономически обоснованными, которые сфокусированы на краткосрочные простые победы и могут стоить дорого украинской экономике,

– сказал Смолий с трибуны парламента.

Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию 2 июля.

Впоследствии президент Владимир Зеленский и Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрели и согласовали отставку главы НБУ.

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